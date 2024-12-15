Кастаньо недоволен количеством игрового времени в «Краснодаре»

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сегодня, 10:52

Полузащитник «Краснодара» и сборной Колумбии высказался на тему своего игрового времени в составе «быков».

Я мало играю? Конечно, любой футболист хочет больше играть, я не исключение. Никто не хочет постоянно сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдёт этой зимой, у меня есть действующий контракт с клубом, который я уважаю. Пока мне больше нечего сказать.

Напомним, Кастаньо выступает за «Краснодар» с января 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. За «чёрно-зелёных» 24-летний опорный полузащитник сыграл 21 матч, забил один мяч, отдал четыре ассиста и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Кастаньо в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» готов продать «Краснодару» Уэсли.