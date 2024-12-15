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Кастаньо недоволен количеством игрового времени в «Краснодаре»

сегодня, 10:52

Полузащитник «Краснодара» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо высказался на тему своего игрового времени в составе «быков».

Я мало играю? Конечно, любой футболист хочет больше играть, я не исключение. Никто не хочет постоянно сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдёт этой зимой, у меня есть действующий контракт с клубом, который я уважаю. Пока мне больше нечего сказать.

Напомним, Кастаньо выступает за «Краснодар» с января 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. За «чёрно-зелёных» 24-летний опорный полузащитник сыграл 21 матч, забил один мяч, отдал четыре ассиста и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Кастаньо в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» готов продать «Краснодару» Уэсли.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:55
- Вероятно намекает, что он всё-таки игрок сборной...
- А вот на счёт зарплаты, почему-то помалкивает. Видимо - доволен.
pjjen4tbfc5g
pjjen4tbfc5g
сегодня в 12:08
Может воспитывают, с дисциплиной то у него не всё в порядке
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:00
Чем он не доволен, прошло восемнадцать туров, он сыграл в пятнадцати.
Гость
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