Кастаньо недоволен количеством игрового времени в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо высказался на тему своего игрового времени в составе «быков».
Я мало играю? Конечно, любой футболист хочет больше играть, я не исключение. Никто не хочет постоянно сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдёт этой зимой, у меня есть действующий контракт с клубом, который я уважаю. Пока мне больше нечего сказать.
Напомним, Кастаньо выступает за «Краснодар» с января 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. За «чёрно-зелёных» 24-летний опорный полузащитник сыграл 21 матч, забил один мяч, отдал четыре ассиста и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Кастаньо в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» готов продать «Краснодару» Уэсли.
- А вот на счёт зарплаты, почему-то помалкивает. Видимо - доволен.
- А вот на счёт зарплаты, почему-то помалкивает. Видимо - доволен.