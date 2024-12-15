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Юран негативно высказался о натурализации легионеров в РПЛ

сегодня, 13:07

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своём отношении к натурализации футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел. В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнём натурализовывать. Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодёжи, детским школам.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:19
А какая взаимосвязь между натурализацией и школами?
Кто мешает развивать свою школу Юрану?
Кордоба из Краснодара)?)
Гость
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