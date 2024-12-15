Юран негативно высказался о натурализации легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» рассказал о своём отношении к натурализации футболистов из Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел. В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнём натурализовывать. Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодёжи, детским школам.