Тебас раскритиковал новую инициативу создателей Суперлиги

Президент Ла Лиги раскритиковал новую инициативу создателей Суперлиги.

Ранее стало известно, что турнир сменил название (теперь это Объединенная лига) и формат (4 дивизиона с 96 участниками).

Они выдают новые форматы так, будто это чуррос (испанская выпечка), и так оно и есть. При этом они не проводят анализ, не изучают, какой экономический и спортивный эффект это произведет на турниры. ТВ-модель, которую они предлагают, выгодна только большим клубам и они об этом знают и ставят под угрозу экономическую устойчивость национальных лиг и клубов.