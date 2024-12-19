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Тебас раскритиковал новую инициативу создателей Суперлиги

сегодня, 21:55

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал новую инициативу создателей Суперлиги.

Ранее стало известно, что турнир сменил название (теперь это Объединенная лига) и формат (4 дивизиона с 96 участниками).

Они выдают новые форматы так, будто это чуррос (испанская выпечка), и так оно и есть. При этом они не проводят анализ, не изучают, какой экономический и спортивный эффект это произведет на турниры. ТВ-модель, которую они предлагают, выгодна только большим клубам и они об этом знают и ставят под угрозу экономическую устойчивость национальных лиг и клубов.

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Брулин
Брулин
сегодня в 22:00
Тут жаба с гадюкой, Тебас как управленец просто позор, как можно такую лигу с праймовыми Реалом, Барсой, Атлетико просто в94 к чертям
Гость
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