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«Атлетико» на 90+6-й минуте вырвал победу в матче с «Барселоной»

сегодня, 00:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Барселона» уступила «Атлетико» в матче 18-го тура Ла Лиги (1:2).

На 30-й минуте Педри вывел каталонскую команду вперёд. На 60-й мадридцы отыгрались — гол забил Родриго де Пауль. Победным голом в составе гостей отметился Александр Серлот на 90+6-й.

«Барселона» опустилась на 2-е место в чемпионате Испании (38 очков). «Атлетико» возглавил таблицу, набрав 41 балл.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:52
Болельщиков Атлетико с победой над Барсой и чистым первым местом.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:44
Флик не учитывает много факторов игры соперника, потому что он не стратег. Он также работал и в сб.Германии. Барселона- команда играющая сама по себе, без грамотных тренерских наставлений... Не могу сказать, что Флик не знал манеру игры Симеоне, её знают даже дети. Но одно дело знать, и совсем другое- принять грамотные меры и выбрать правильную тактику, что, Флик никогда не умел...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:37
Я ж говорю - сговорились. Кто больше 💩💩. "Побеждает" пока лысый. 🤭
Nety
Nety
сегодня в 01:33
Атлетам надо брать чемпионат, а то чемпионат Испании превращается в Реал и ко. пока Барса опять и снова лучший клуб в истории. Хоть кто то должен составить Реалу конкуренцию
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:31
Доброй ночи!!
Абсолютно согласен. Тактика Флика включает в себя атакующий, техничный, агрессивный футбол, но почему-то полностью исключает оценку и анализ футбола соперника. Такое впечатление, что тренер с игроками вообще не смотрят и не анализируют игр соперника при подготовке к матчу, а просто играют со всеми, не зависимо от их уровня, класса и статуса, в один и тот же шаблонный футбол. А там как карта ляжет.
sihafazatron
sihafazatron ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 01:27
Не не не....Флика ещё далеко до Пепа. У сити там уже поражений 10 наверно, есть куда стремиться))
usk
usk
сегодня в 01:26
И все таки я рано поменял свое мнение о Флике после победы на Баварией и Реалом и он все таки не лучше чем Хави
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:23
Ясно одно.. Флик и Пеп - сговорились.. 🤭.. А-ха-ха-ха.. 😄
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 01:22
Доброй ночи!!!
Я бы даже сказал- это была, не столько тренерская победа, сколько, бездарное тренерское очередное поражение...)))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:18
Если смотреть по игре, по моментам, по владению инициативой, то Барселона должна была выигрывать этот матч с разницей в пару мячей как минимум. Но победу приносят забитые голы, а не статистика. У Барсы вся тактика и стратегия сводится к одному - всегда вперёд, всегда в атаку. Что мешало сине-гранатовым после забитого гола отдать мяч сопернику, тем самым заставив его раскрываться, что так не любит делать Симеоне, и играть в неудобный для себя футбол. Но нет, нужно всегда бежать вперёд! А вот Симеоне вытащил из этой игры максимум, и сделал это более умным футболом, пусть и не таким красивым и зрелищным. Матрасы отбивались, терпели, но не просто, лишь бы не пропустить, а выжидая своего момента. И они его дождались, подловив соперника тогда, когда тот меньше всего этого ждал и был полностью увлечен своей атакой, уверенный в своём игровом превосходстве, и абсолютно забыв про оборону. И так получилось, что те, кто на поле смотрелись лучше, зрелищнее, техничнее, увереннее, - проиграли, а те кто играли скучно, уныло и не зрелищно, - победили. Это была чисто тренерская победа.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:14
Семеоне сказал, что не будет сегодня атаковать)
Но про контратаки же речи не шло. Походу тренерский штаб Барселоны этот момент упустил) в итоге две таких пропущенны..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:12
Конечно)
Было понятно, что с юниорами играть в таком бешеном темпе нереально, мне было интересно, смогут ли они дотянуть до весны.. Увы не дотянули)
Но осенью знатно пошумели ребята, это надо признать.
sihafazatron
sihafazatron ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:09
Так это было очевидно, что силенок на весь сезон не хватит, но уж рановато сдаете....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:08
Хави ушел, а результаты остались)
Хотя нужно признать, команда чуть прибавили в атаке, совсем чуть-чуть. В остальном особой разницы не вижу при всем желании)
sihafazatron
sihafazatron ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:08
Ахах)) молодец!) плюсую за ответ!)
Но блин, глупо не признавать заслуги Флика. С детьми делает команду все же. Анчи видели уже в Эвертоне и Наполи. Да в реале он хорош, а с в такой ситуации не справился бы, чисто мое мнение
Capral
Capral
сегодня в 01:07
Ну ведь точно, как я и говорил- Барселона команда безграмотная, а это претензии к Флику!!! Две контры Симеоне- и два гола. Ничего не учит Флика- опять всем колхозом прёт в атаку и снова открытые фланги, и снова открытое пространство, и снова поражение!!! Причем, надо же знать, что хитрый и осторожный Симеоне только и ждет такого подарка от соперника ,но все равно, как и в предыдущих играх- теже грабли...

Первый тайм- страшно интенсивный и энергозатратный от Барсы, с идиотским прессингом, а 2-й тайм, практически бессильный и неагрессивный. Ну разве не идиотизм??? Ну как после этого, назвать Флика мудрым тренером?! И это уже не первая игра. Поэтому, еще раз говорю- не вижу тренерской руки, команда играет чисто на индивидуальном мастерстве!!!

Сегодня не было Ямаля, и откровенно говоря, игра Барсы без него понравилась больше. Никто не передерживал мяч, никто не возился с мячом, и атаки команды развивались быстрее и острей. Но а итог, в целом, не повлиял на отсутствие Ямаля- это чисто тренерское поражение. Атлетико с победой!!! Молодцы, использовали тренерские недочёты, коих- было предостаточно!!!!!!!
eleven LC
eleven LC ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:06
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:05
    Матрасники были согласны на ничью, но не имели права не воспользоваться таким подарком от каталонцев, в итоге на последних секундах вырвали победу. Впервые Семеоне обыграл Барселону в гостях.
    Выше головы не прыгнешь, как бы ты не старался. Вначале сезона показали несколько матчей на высоком уровне с новым тренером, а к новому году потихоньку сдулись. Один Педри был креативным, а к остальным есть вопросы. Две грубейшие ошибки, два пропущенных сразу. Особенно Рафа молодец, который подарил на последних секундах такой мяч сопернику.. одним словом все хороши)
    Атлетико с победой!
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 01:05, ред.
    Флик снова заставил свою команду без полезно владеть мечом перекатывали создавали моменты а толку ноль.👎 Семеоне сдержал свое слово он сказал что не будет атаковать и правда первый тайм не разу не пробили по воротам но им это и не надо все равно выйграли!! Красава яйцетряс!!👍 Ушатал Барсу да как красиво сделал эту победу на последней минуте. Его замены сыграли и пренесли успех а Флик опять провалился.😂
    sihafazatron
    sihafazatron ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Ну Флик то посильнее деда Анчи))) Анчи бы с такой барсой был бы на 15 месте где-то))
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:00
    Не смотря на то что победил Атлетико и Реал не уйдёт на перерыв лидером, поражение Барсы это всегда хорошо!
    Завтра Реал просто обязан победить Севилью и отправить Барселону на третье 🥉 место!
    А вы говорите Флик
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 00:59
    Все коталонцы сдулись.. Не видать вам чемпеонство!! Барса третий матч дома подряд проигрывает Легонесу Лас Паламасу и теперь еще Атлетико их прхилопнул!! 👊 Флик аут?? ❌
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:59
    Только первый тайм глянул, барса была лучше. Но видимо автобус сильнее)) молодцы атлеты, лишь бы не сдулись дальше
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 00:57
    Браво Атлетико Мадрид!
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