«Атлетико» на 90+6-й минуте вырвал победу в матче с «Барселоной»

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сегодня, 00:57

«Барселона» уступила «Атлетико» в матче 18-го тура Ла Лиги (1:2).

На 30-й минуте Педри вывел каталонскую команду вперёд. На 60-й мадридцы отыгрались — гол забил Родриго де Пауль. Победным голом в составе гостей отметился Александр Серлот на 90+6-й.

«Барселона» опустилась на 2-е место в чемпионате Испании (38 очков). «Атлетико» возглавил таблицу, набрав 41 балл.