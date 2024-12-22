«Атлетико» на 90+6-й минуте вырвал победу в матче с «Барселоной»

«Барселона» уступила «Атлетико» в матче 18-го тура Ла Лиги (1:2).
На 30-й минуте Педри вывел каталонскую команду вперёд. На 60-й мадридцы отыгрались — гол забил Родриго де Пауль. Победным голом в составе гостей отметился Александр Серлот на 90+6-й.
«Барселона» опустилась на 2-е место в чемпионате Испании (38 очков). «Атлетико» возглавил таблицу, набрав 41 балл.
Первый тайм- страшно интенсивный и энергозатратный от Барсы, с идиотским прессингом, а 2-й тайм, практически бессильный и неагрессивный. Ну разве не идиотизм??? Ну как после этого, назвать Флика мудрым тренером?! И это уже не первая игра. Поэтому, еще раз говорю- не вижу тренерской руки, команда играет чисто на индивидуальном мастерстве!!!
Сегодня не было Ямаля, и откровенно говоря, игра Барсы без него понравилась больше. Никто не передерживал мяч, никто не возился с мячом, и атаки команды развивались быстрее и острей. Но а итог, в целом, не повлиял на отсутствие Ямаля- это чисто тренерское поражение. Атлетико с победой!!! Молодцы, использовали тренерские недочёты, коих- было предостаточно!!!!!!!
Первый тайм- страшно интенсивный и энергозатратный от Барсы, с идиотским прессингом, а 2-й тайм, практически бессильный и неагрессивный. Ну разве не идиотизм??? Ну как после этого, назвать Флика мудрым тренером?! И это уже не первая игра. Поэтому, еще раз говорю- не вижу тренерской руки, команда играет чисто на индивидуальном мастерстве!!!
Сегодня не было Ямаля, и откровенно говоря, игра Барсы без него понравилась больше. Никто не передерживал мяч, никто не возился с мячом, и атаки команды развивались быстрее и острей. Но а итог, в целом, не повлиял на отсутствие Ямаля- это чисто тренерское поражение. Атлетико с победой!!! Молодцы, использовали тренерские недочёты, коих- было предостаточно!!!!!!!