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В Барселоне откроется первый в мире тематический парк, посвящённый Марадоне

вчера, 16:42

В Барселоне 4 октября откроется первый в мире тематический парк, посвящённый известному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

В течение двух месяцев посетители смогут с помощью эксклюзивных интерактивных игр исследовать некоторые из наиболее заметных спортивных и личных моментов спортсмена.

Выставка «Diego Vive» будет размещена в зале «Метронон» в районе Эль-Борн. Двухэтажное пространство займёт до 1000 квадратных метров.

Благодаря очкам виртуальной реальности можно будет увидеть от первого лица воссоздание исторического гола, который Марадона забил Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в Мексике.

Также появится иммерсивная комната с панорамным видео о жизни Диего и испытание, в котором желающие смогут прыгать в стиле форварда.

Посетители выставки смогут, среди прочего, сделать селфи с футболистом, выбрав одну из его причёсок, потрогать и сфотографироваться с некоторыми из многочисленных трофеев, выигранных Марадоной, а также с футболками, бутсами и мячами, которые сопровождали его на протяжении всей карьеры.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:19, ред.
Мысли шире - возможно кроме Месси никто не имеет в мире мотивации, денег и одной с Марадоной национальности, чтобы финансировать проект. При этом имея отношение к Барселоне.
Futurista
Futurista
вчера в 16:55
Месси в шоке)...
Гость
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