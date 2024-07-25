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ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Оренбурге» думают о создании клубного музея

вчера, 18:47

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о планах создать клубный музей.

Думаем. Сейчас мы получили помещение. Уже проводим там ремонт под академию. Дальше примем решение. По музею что-то будет. Мы проговаривали эту идею. Но решения еще нет.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 23:18
Посетителями этого музея будут работники клуба и местечковая администрация в добровольно-принудительной форме, как это повсеместно практикуется в скрепах.
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 22:13
Какой музей? Как обыгрывать Спартак? Оренбург свой лимит исчерпал выиграв у Спартака,теперь можно другим проигрывать,главное план выполнили. Оренбургу опу рвать,играть могут только со Спартаком,а другими. Командами проиграть это так пустяк. Позорники
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:14
Это правильное решение.
И не беда, что нет трофеев.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:50
и какие экспонаты в клубном музеи? какие трофеи завоеваны оренбургом?
возможно, скальпы с московских клубов, особо почетном месте - спартаковские))))
считается, что добыть скальп белого человека было заветным желанием любого индейца
drug01
drug01
вчера в 19:50
Это очень нужное дело! Футбол достоин этого!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
С учётом результатов Оренбурга пора переключаться на музеи, экскурсии, туризм...)
k26jehrhg4tc
k26jehrhg4tc
вчера в 19:26
Создание клубного музея в «Оренбурге» — интересная идея, которая может привлечь внимание болельщиков и любителей футбола. Это поможет сохранить историю и традиции клуба, а также будет способствовать развитию культуры и образования среди молодёжи.
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