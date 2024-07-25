В «Оренбурге» думают о создании клубного музея

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о планах создать клубный музей.
Думаем. Сейчас мы получили помещение. Уже проводим там ремонт под академию. Дальше примем решение. По музею что-то будет. Мы проговаривали эту идею. Но решения еще нет.
И не беда, что нет трофеев.
И не беда, что нет трофеев.
возможно, скальпы с московских клубов, особо почетном месте - спартаковские))))
считается, что добыть скальп белого человека было заветным желанием любого индейца
возможно, скальпы с московских клубов, особо почетном месте - спартаковские))))
считается, что добыть скальп белого человека было заветным желанием любого индейца