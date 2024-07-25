В «Оренбурге» думают о создании клубного музея

Президент «Оренбурга» рассказал о планах создать клубный музей.

Думаем. Сейчас мы получили помещение. Уже проводим там ремонт под академию. Дальше примем решение. По музею что-то будет. Мы проговаривали эту идею. Но решения еще нет.