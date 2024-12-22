Каманцев: «Мы знаем, что судьи берут деньги»

Глава судейского комитета РФС объяснил, почему арбитры, которые были пойманы на взятках, продолжают работать.

Берут ли судьи деньги? У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да, мы знаем что берут. Судьи взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию. Осталось только одно исключение, — товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определенном товарищеском матче. Кто из таких арбитров судит сейчас в РПЛ ? Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность. Думаю, что эта ситуация их на всю жизнь научила.