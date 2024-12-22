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Каманцев: «Мы знаем, что судьи берут деньги»

сегодня, 09:24

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему арбитры, которые были пойманы на взятках, продолжают работать.

Берут ли судьи деньги? У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать — да, мы знаем что берут. Судьи взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем сразу же стали исправлять — все финансовые отношения должны идти через федерацию. Осталось только одно исключение, — товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определенном товарищеском матче. Кто из таких арбитров судит сейчас в РПЛ? Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность. Думаю, что эта ситуация их на всю жизнь научила.

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Все комментарии
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2rhh69sqv4ne
сегодня в 11:05
Если у судей есть любимые команды с детства или они сотрудничают с клубами, то об объективном судействе не может быть и речи
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jjdgqft4y4u5
сегодня в 09:46
Отказывают арбитров за маленькую толику от полученного.
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