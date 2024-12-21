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Широков готов стать спортивным директором «Спартака»

сегодня, 18:19

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал источнику о том, кто должен занять должность спортивного директора «Спартака».

10 ноября этот пост покинул португалец Томаш Амарал. Широков ранее работал в качестве спортдира в «Химках» и московском «Динамо», также был генеральным директором раменского «Сатурна».

Кто должен стать спортивным директором «Спартака»? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Амарал. Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать.

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Все комментарии
9ab8c8k4a4f3
9ab8c8k4a4f3
сегодня в 20:13
В Спартаке маловато скандалов, Широков обеспечит их увеличение.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 20:06
Ну нормальный ход. А тренером Мостового
youtomee
youtomee
сегодня в 19:22, ред.
"Можешь дома сидеть, епта!"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:22
Нет ну право же - хватит создавать не нужную публичность и подогревать ажиотаж к назначению на эту должность в Спартаке. А то скоро в лучшем это действо в лучшем случае будет вызывать улыбку , а в худшем "спортдира" "растащат" на мемы . Конечно в идеале было бы назначения какого ни будь грамотного спартаковского ветерана , но по ходу такой вариант даже и отдалённо не рассматривается.
Alex_67
Alex_67 ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 19:20
Широков решил, что имеет прав оценивать работу арбитра в любительском турнире - он играл за команду Матч ТВ, по моему...
Gotlib
Gotlib ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:55
А за что он отстрапонил арбитра?
vp73zjq2vm6q
vp73zjq2vm6q
сегодня в 18:53
Будет вторая Зарема.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:47
Когда читаешь новость про Широкова, в голове играет - багама, багама мама....продолжение знаете.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:39
Я думаю, что Спартак с иронией отнесётся к предложению Широкова и ответит вежливым отказом. Кстати, это тот Широков, который будучи игроком, избил арбитра прямо на футбольном поле. Я думал, что последует пожизненный запрет на профессию, но ничего подобного не произошло.
748y9c9gzn32
748y9c9gzn32
сегодня в 18:24
Дорогого выгнали, возьмём подешевле.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:23, ред.
Не, нам таких не надо при всём уважении, как раз таки ломать надо, ломать устоявшиеся тренды кормить Павла Андреева и вестись на его игры, устоявшиеся тренды воспитывать в молодёжи дух бабкозагребательства и выпендрёжа. Все эти болезненные вещи которые и тащат Спартак всё время на дно и привитые политикой Лукойла для которых главное не быть, а казаться. Ломать ещё как надо и надо многое, и иначе Спартаку не возродиться как великая народная российская команда. Иначе будет Спартак легионеров, иногда чемпион, иногда аутсайдер, а твёрдого фундамента из своих не будет если щас всю гниль не начать вычищать и ломать.
Гость
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