Широков готов стать спортивным директором «Спартака»

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сегодня, 18:19

Бывший полузащитник сборной России рассказал источнику о том, кто должен занять должность спортивного директора «Спартака».

10 ноября этот пост покинул португалец Томаш Амарал. Широков ранее работал в качестве спортдира в «Химках» и московском «Динамо», также был генеральным директором раменского «Сатурна».