Широков готов стать спортивным директором «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал источнику о том, кто должен занять должность спортивного директора «Спартака».
10 ноября этот пост покинул португалец Томаш Амарал. Широков ранее работал в качестве спортдира в «Химках» и московском «Динамо», также был генеральным директором раменского «Сатурна».
Кто должен стать спортивным директором «Спартака»? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Амарал. Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать.