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Кагигао станет новым спортивным директором «Спартака»

сегодня, 18:20

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао вскоре займет пост спортивного директора «Спартака».

По информации источника, 55-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

Ранее испанец работал в лондонском «Арсенале», где занимал должность главного скаута. После этого Кагигао был спортивным директором в сборной Чили.

В бытность футболистом выступал за молодежку «Арсенала», а также поиграл за такие испанские клубы, как «Расинг», «Йеклано» и «Лемос».

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Все комментарии
kuudemqjdjg8
kuudemqjdjg8
сегодня в 21:11
Неужели своих нельзя поставить, которые будут работать на команду, а не тянуть из команды деньги.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 20:28
Чем хоть отечественные спортивные директоры хуже?? Ну безусловно они в своё время не имели чести играть в молодежке Арсенала и их не приглашали играть такие испанские гранды как Расинг, Йеклано, и Лемос. Но всё же отечественным не надо платить конские зарплаты и неустойки. Как только мешок заполнится денежкой, уедет сразу эта Какигагаа
112910415
112910415
сегодня в 19:11
это удача !
ну, или нет
Juriur
Juriur
сегодня в 18:58
Опять незнамо кого приволокли.
tx4dsjg7kpne
tx4dsjg7kpne
сегодня в 18:55
Через три месяца уволят с большой неустойкой, как пить дать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:47
Блин вот же нашли директора , что и язык поломаешь и не выговоришь....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:39
Станет Кагигао ???; С Какого такого гао ?)
shur
shur
сегодня в 18:38
Kagekao — переводится как "Тень-лицо". Спартак заинтриговал!
Гость
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