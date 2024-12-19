Кагигао станет новым спортивным директором «Спартака»

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сегодня, 18:20

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао вскоре займет пост спортивного директора «Спартака».

По информации источника, 55-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом.

Ранее испанец работал в лондонском «Арсенале», где занимал должность главного скаута. После этого Кагигао был спортивным директором в сборной Чили.

В бытность футболистом выступал за молодежку «Арсенала», а также поиграл за такие испанские клубы, как «Расинг», «Йеклано» и «Лемос».