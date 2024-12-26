Агент Антони высказался о возможном уходе игрока из «Манчестер Юнайтед»

Жуниор Педросо, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» , дал комментарий касательно возможного ухода игрока из клуба.

Да, многие клубы контактировали с нами на тему перехода в январе. Команды хотели изучить ситуацию, в которой находится игрок. Могу подтвердить, что есть конкретный интерес.

«Манчестер Юнайтед» не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не сообщало нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.

Могу сказать, что будущее Антони напрямую связано с интересами «Манчестер Юнайтед». Если клуб решит отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе изучим такой вариант.

В ином случае Антони будет усердно трудиться над тем, чтобы вернуть себе место [в составе] и показать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима.