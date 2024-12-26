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Агент Антони высказался о возможном уходе игрока из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 16:00

Жуниор Педросо, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, дал комментарий касательно возможного ухода игрока из клуба.

Да, многие клубы контактировали с нами на тему перехода в январе. Команды хотели изучить ситуацию, в которой находится игрок. Могу подтвердить, что есть конкретный интерес.

«Манчестер Юнайтед» не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не сообщало нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.

Могу сказать, что будущее Антони напрямую связано с интересами «Манчестер Юнайтед». Если клуб решит отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе изучим такой вариант.

В ином случае Антони будет усердно трудиться над тем, чтобы вернуть себе место [в составе] и показать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима.

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lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:10
Более бесполезной фигуры на поле не приходилось встречать: неуловимый Джо…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:59
Давно пора убрать этого клоуна из МЮ. Ещё в летом.
протон
протон
сегодня в 16:29
Антони безусловно огромнейший провал, однако хочу заметить, что в нынешнем МЮ есть пассажиры и похуже Антони - Рэшфорд в первую очередь, а где-то рядом с ним Гарначо со своими обижульками на болельщиков, тренера за что он не поставил в состав на матч с Сити. И это если его бестолковую игры не учитывать
Так что если появится возможность избавится от Антони, то конечно надо избавляться. Но он не самая приоритетная фигура на выход
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:25
Антони совсем не проявляет себя
shur
shur
сегодня в 16:21
...трудись где нибудь в другом месте, достал уже, непутёвый!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:13
Хорошо делает свою работу. Нагнетает интерес...
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