Агент Антони высказался о возможном уходе игрока из «Манчестер Юнайтед»

Жуниор Педросо, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, дал комментарий касательно возможного ухода игрока из клуба.
Да, многие клубы контактировали с нами на тему перехода в январе. Команды хотели изучить ситуацию, в которой находится игрок. Могу подтвердить, что есть конкретный интерес.
«Манчестер Юнайтед» не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не сообщало нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.
Могу сказать, что будущее Антони напрямую связано с интересами «Манчестер Юнайтед». Если клуб решит отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе изучим такой вариант.
В ином случае Антони будет усердно трудиться над тем, чтобы вернуть себе место [в составе] и показать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима.
Так что если появится возможность избавится от Антони, то конечно надо избавляться. Но он не самая приоритетная фигура на выход
Так что если появится возможность избавится от Антони, то конечно надо избавляться. Но он не самая приоритетная фигура на выход