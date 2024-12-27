Ямаль: «Нет никого лучше Месси»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что восхищается игрой форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
Что меня больше всего восхищает в стиле игры Месси, так это лёгкость, с которой он всё делает. Он играет в финале и уходит от четырёх игроков. Неважно, сколько футболистов хорошо играют, я не думаю, что есть кто-то, похожий на него. Есть только один Месси. Я уверен, что теперь он хочет выиграть ещё больше трофеев и ещё один Кубок мира.
Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, а он никогда этого не делал. Он выиграл всё, он выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч»..... Но он не остановился, пока не выиграл Кубок мира. Он всегда хочет большего.
Ранее сообщалось, что Ямаль близок к продлению контракта с «Барселоной».
Футбол - командная игра, но глупо полагать, что у всех вклад в победу одинаковый. Поэтому и существуют индивидуальные награды, чтобы выделить игрока, который больше всех внес вклад в победу команды.
Месси игрок с наибольшим количеством трофеев и индивидуальных наград в истории. Самый результативный игрок в истории (850 + 379 = 1229 очков по системе гол+пас). Очевидно, что он больше других приложил руку к победам, что подтверждает статистика и индивидуальные награды, о чем и говорит Ямаль.
Футбол - командная игра, но глупо полагать, что у всех вклад в победу одинаковый. Поэтому и существуют индивидуальные награды, чтобы выделить игрока, который больше всех внес вклад в победу команды.
Месси игрок с наибольшим количеством трофеев и индивидуальных наград в истории. Самый результативный игрок в истории (850 + 379 = 1229 очков по системе гол+пас). Очевидно, что он больше других приложил руку к победам, что подтверждает статистика и индивидуальные награды, о чем и говорит Ямаль.
Простая аналогия:
Барселона времен Гвардиолы, с такими игроками в составе как Месси, Иньеста, Хави, Дани Алвес, Давид Вилья, Бускетс, Пуйоль, Вальдес и т.д. выиграли три ЛЧ. И та же Барселона после ухода всех этих игроков, кроме Месси, даже в финал ЛЧ ни разу не вышла.
Если бы Дани Алвес не остановил бы нападающего соперника, тот забил бы гол Барсе, если бы Пуйоль не заблокировал удар соперника, тот забил бы гол Барсе, если бы Вальдес не вытащил мяч, летевший точно в "девятку" его ворот, Барса бы пропустила гол, если бы Бускетс не перехватил передачу соперника в центре поля, не отдал бы пас на Иньесту, а тот в свою очередь не выкатил бы мяч на свободное пространство Месси, отрезав всю оборону соперника одной шедевральной передачей, Месси не забил бы гол, и Барселона бы не выиграла матч, не прошла бы дальше, не выиграла титул.
Простая аналогия:
Барселона времен Гвардиолы, с такими игроками в составе как Месси, Иньеста, Хави, Дани Алвес, Давид Вилья, Бускетс, Пуйоль, Вальдес и т.д. выиграли три ЛЧ. И та же Барселона после ухода всех этих игроков, кроме Месси, даже в финал ЛЧ ни разу не вышла.
Если бы Дани Алвес не остановил бы нападающего соперника, тот забил бы гол Барсе, если бы Пуйоль не заблокировал удар соперника, тот забил бы гол Барсе, если бы Вальдес не вытащил мяч, летевший точно в "девятку" его ворот, Барса бы пропустила гол, если бы Бускетс не перехватил передачу соперника в центре поля, не отдал бы пас на Иньесту, а тот в свою очередь не выкатил бы мяч на свободное пространство Месси, отрезав всю оборону соперника одной шедевральной передачей, Месси не забил бы гол, и Барселона бы не выиграла матч, не прошла бы дальше, не выиграла титул.
пысы. гифки не проигрываются тут???
пысы. гифки не проигрываются тут???