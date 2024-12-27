Ямаль: «Нет никого лучше Месси»

Нападающий «Барселоны» заявил, что восхищается игрой форварда «Интер Майами» .

Что меня больше всего восхищает в стиле игры Месси, так это лёгкость, с которой он всё делает. Он играет в финале и уходит от четырёх игроков. Неважно, сколько футболистов хорошо играют, я не думаю, что есть кто-то, похожий на него. Есть только один Месси. Я уверен, что теперь он хочет выиграть ещё больше трофеев и ещё один Кубок мира.

Очень трудно не расслабиться, когда выигрываешь титул, а он никогда этого не делал. Он выиграл всё, он выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч»..... Но он не остановился, пока не выиграл Кубок мира. Он всегда хочет большего.