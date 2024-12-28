«Реал» отказался от покупок зимой ради подписания Трента и Дэвиса летом

В мадридском «Реале» приняли решение не предпринимать никаких действий по усилению состава нынешней зимой. Мадридцы считают, что в январе нет необходимости укреплять состав.
По окончании сезона клуб намерен бесплатно подписать крайних защитников: Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Трента Александера-Арнольда («Ливерпуль»), которые в июне могут стать свободными агентами.
В «Реале» полагают, что в отсутствие травмированных Даниэля Карвахаля и Эдера Милитао команда сможет рассчитывать в обороне на скорое возвращение в строй Давида Алабы и прогресс 21-летнего Рауля Асенсио.