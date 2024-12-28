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«Реал» отказался от покупок зимой ради подписания Трента и Дэвиса летом

вчера, 11:11

В мадридском «Реале» приняли решение не предпринимать никаких действий по усилению состава нынешней зимой. Мадридцы считают, что в январе нет необходимости укреплять состав.

По окончании сезона клуб намерен бесплатно подписать крайних защитников: Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Трента Александера-Арнольда («Ливерпуль»), которые в июне могут стать свободными агентами.

В «Реале» полагают, что в отсутствие травмированных Даниэля Карвахаля и Эдера Милитао команда сможет рассчитывать в обороне на скорое возвращение в строй Давида Алабы и прогресс 21-летнего Рауля Асенсио.

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27 декабря
Все комментарии
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ 3g9t6ew2kqmp (раскрыть)
вчера в 19:48
Он очень давно падок до халявы со времен покупки Кросса за смешные копейки у Баварии
3g9t6ew2kqmp
3g9t6ew2kqmp
вчера в 13:35
До халявы и Реал стал падок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:11
Вот и катись в Мадрид. Ливерпуль был есть и будет без таких как ты трент
Гость
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