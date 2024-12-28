«Реал» отказался от покупок зимой ради подписания Трента и Дэвиса летом

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вчера, 11:11

В мадридском «Реале» приняли решение не предпринимать никаких действий по усилению состава нынешней зимой. Мадридцы считают, что в январе нет необходимости укреплять состав.

По окончании сезона клуб намерен бесплатно подписать крайних защитников: («Бавария») и («Ливерпуль»), которые в июне могут стать свободными агентами.

В «Реале» полагают, что в отсутствие травмированных и команда сможет рассчитывать в обороне на скорое возвращение в строй и прогресс 21-летнего .