«Ман Сити» может выплатить отступные в размере € 50 млн за Субименди

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вчера, 10:33

«Манчестер Сити» может выплатить отступные в размере € 50 млн за полузащитника «Реала Сосьедад» в январе 2025 года.

По информации источника, в случае согласия испанского футболиста на уход из «Реала Сосьедад» «Манчестер Сити» столкнётся с серьёзной конкуренцией за его подписание с другими клубами.

«Горожане» рассматривают Субименди в качестве замены для травмированного .

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.