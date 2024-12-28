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«Ман Сити» может выплатить отступные в размере € 50 млн за Субименди

вчера, 10:33

«Манчестер Сити» может выплатить отступные в размере € 50 млн за полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди в январе 2025 года.

По информации источника, в случае согласия испанского футболиста на уход из «Реала Сосьедад» «Манчестер Сити» столкнётся с серьёзной конкуренцией за его подписание с другими клубами.

«Горожане» рассматривают Субименди в качестве замены для травмированного Родри.

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:32
Лишь бы помогло
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:43
Я не понимаю почему Реал не борется за него, 1 Модрич уже всё, 2 он Испанец, 3 играет в Ла лиге, не должен адаптироваться, 4 цена приемлемая
Гость
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