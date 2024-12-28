«Ман Сити» может выплатить отступные в размере € 50 млн за Субименди

«Манчестер Сити» может выплатить отступные в размере € 50 млн за полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди в январе 2025 года.
По информации источника, в случае согласия испанского футболиста на уход из «Реала Сосьедад» «Манчестер Сити» столкнётся с серьёзной конкуренцией за его подписание с другими клубами.
«Горожане» рассматривают Субименди в качестве замены для травмированного Родри.
В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.