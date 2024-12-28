Трент сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Реал»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд проинформировал руководство клуба о желании присоединиться к мадридскому «Реалу» летом 2025 года, когда у него закончится контракт с «мерсисайдцами».
По информации источника, английский футболист сообщил о своём намерении покинуть «Ливерпуль» во время последнего раунда переговоров между сторонами.
Подчёркивается, что «Реал» может начать обсуждение нюансов перехода Александер-Арнольда в ближайшее время.
А вообще Перес гений, игроков мирового класса подписывать без платы за трансфер - для клуба очень хорошо
А вообще Перес гений, игроков мирового класса подписывать без платы за трансфер - для клуба очень хорошо