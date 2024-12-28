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Трент сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Реал»

вчера, 10:50

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд проинформировал руководство клуба о желании присоединиться к мадридскому «Реалу» летом 2025 года, когда у него закончится контракт с «мерсисайдцами».

По информации источника, английский футболист сообщил о своём намерении покинуть «Ливерпуль» во время последнего раунда переговоров между сторонами.

Подчёркивается, что «Реал» может начать обсуждение нюансов перехода Александер-Арнольда в ближайшее время.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 18:08
Жизнь страдание,когда есть желание
DVL
DVL
вчера в 17:56
Если хочет, пусть.. Осуждать фанаты красных думаю не будут, учитывая его вклад. Но правильнее будет если он заключит новый контракт, и уйдет за "n" сумму. Тем более воспитанник клуба. Думаю так будет правильнее с его стороны.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:20
Вообще да, всё именно так как Вы и сказали - переподписать контракт и пусть выкупают, раз так хотят! А они действительно его хотят, подтверждается это хотя бы тем, что Далот - совершенно убогая альтернатива Тренту, и, вся проблема в том, что Трент сам настолько течёт, что даже не хочет переподписать контракт, хотя за 50млн могли бы договориться, ну не Далота же подписывать в самом деле?!) Перес эту слабость видит и в этом его сила
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:00
С рдной стороны пусть переходит. С Ливерпулем он выиграл все. Нужен новый вызов. Обидно что за бесплатно.))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:24
один в ПСЖ перешёл, другой в Баварию,а до этого филипок в Барсу - чем закончилось знаем. И только лишь кусарес заиграл.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:26
Зря он сообщил
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 13:48
Идет к темнокожей братве))
kirsone
kirsone ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 12:23
Уходит за деньги? Это чо ему щас контракт подписать, потом Реал платит за трансфер, да?))
А вообще Перес гений, игроков мирового класса подписывать без платы за трансфер - для клуба очень хорошо
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 12:03
Согласен, только пущай уходит за деньги!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:23
Если направо возьмут Трента, а налево Дэвиса…фланги Реала станут проходным двором.
YNWA
YNWA
вчера в 11:02
Если сам хочет пусть уходит, держать его не надо!
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