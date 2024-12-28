Трент сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Реал»

1735372204

вчера, 10:50

Правый защитник «Ливерпуля» проинформировал руководство клуба о желании присоединиться к мадридскому «Реалу» летом 2025 года, когда у него закончится контракт с «мерсисайдцами».

По информации источника, английский футболист сообщил о своём намерении покинуть «Ливерпуль» во время последнего раунда переговоров между сторонами.

Подчёркивается, что «Реал» может начать обсуждение нюансов перехода Александер-Арнольда в ближайшее время.