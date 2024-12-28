«Барселона» и ПСЖ контактировали с окружением Луиса Диаса

«Барселона» и ПСЖ контактировали с окружением 27-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, чтобы узнать его позицию относительно потенциального перехода к ним.
По информации источника, колумбийский футболист испытывает желание продолжить карьеру в каталонском клубе, однако подобный переход маловероятен ввиду финансовых проблем «Барселоны».
ПСЖ готов предложить мерсисайдцам € 60 млн, а также одного игрока за трансфер Диаса. Подчёркивается, что на текущий момент «Ливерпуль» не заинтересован в данной сделке.