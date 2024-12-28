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«Барселона» и ПСЖ контактировали с окружением Луиса Диаса

вчера, 15:36

«Барселона» и ПСЖ контактировали с окружением 27-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, чтобы узнать его позицию относительно потенциального перехода к ним.

По информации источника, колумбийский футболист испытывает желание продолжить карьеру в каталонском клубе, однако подобный переход маловероятен ввиду финансовых проблем «Барселоны».

ПСЖ готов предложить мерсисайдцам € 60 млн, а также одного игрока за трансфер Диаса. Подчёркивается, что на текущий момент «Ливерпуль» не заинтересован в данной сделке.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:05
Барселона ищет пути улучшить игру
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:55
Барселона пусть сначала рассчитается с долгами, а они у клуба огромные, прежде чем вести переговоры с уважаемыми игроками. Каталонский клуб ждут очень тяжёлые времена, это уже невозможно скрыть.
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