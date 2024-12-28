«Барселона» и ПСЖ контактировали с окружением Луиса Диаса

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вчера, 15:36

«Барселона» и ПСЖ контактировали с окружением 27-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» , чтобы узнать его позицию относительно потенциального перехода к ним.

По информации источника, колумбийский футболист испытывает желание продолжить карьеру в каталонском клубе, однако подобный переход маловероятен ввиду финансовых проблем «Барселоны».