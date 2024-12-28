«Арсенал» рассматривает Чуквуэзе в качестве замены для вингера Саки

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вчера, 11:38

«Арсенал» рассматривает 25-летнего крайнего нападающего «Милана» в качестве замены для вингера , получившего травму в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

По информации источника, «канониры» и «россонери» могут произвести обмен Чуквуэзе на защитника , имеющих примерно одинаковую трансферную стоимость. «Милан» заинтересован в польском игроке, поскольку зимой может потерять , на которого претендует «Ювентус».

Ранее главный тренер «Арсенала» сообщил, что Сака выбыл «на много недель».