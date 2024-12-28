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«Арсенал» рассматривает Чуквуэзе в качестве замены для вингера Саки

вчера, 11:38

«Арсенал» рассматривает 25-летнего крайнего нападающего «Милана» Самуэля Чуквуэзе в качестве замены для вингера Букайо Саки, получившего травму в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

По информации источника, «канониры» и «россонери» могут произвести обмен Чуквуэзе на защитника Якуба Кивиора, имеющих примерно одинаковую трансферную стоимость. «Милан» заинтересован в польском игроке, поскольку зимой может потерять Фикайо Томори, на которого претендует «Ювентус».

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что Сака выбыл «на много недель».

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Все комментарии
4c8xy76mqux6
4c8xy76mqux6
вчера в 11:53
Обмен, конечно, будет цвет в цвет, но качество замены вряд ли станет эквивалентным
6kgtexkuzs2x
6kgtexkuzs2x
вчера в 11:52
Саку потеряли не вовремя, его будет не хватать на поле
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