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«Фулхэм» в концовке матча одержал победу над «Челси»

сегодня, 19:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2) в матче 18-го тура АПЛ.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 82-й минуте полузащитник «Фулхэма» Харри Уилсон сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Родриго Муниз принёс победу «Фулхэму».

«Челси» идёт на 2-м месте (35 очков), «Фулхэм» занимает 8-е место (28 очков).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:48
Санчо играл?))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:14
После начала праздника все игры идут пешком!
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 20:52
Старый-добрый челси,как был середняком,таким и остался.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:34
Молодцы дачники!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 20:31
Вот те раз.. 🤔
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:31
Ну давайте будем объективны,что Челси смогли из середины таблицы выскочить в Лидеры,а МЮ и Шпоры до сих пор там и даже МС слегка откатился. Так что проиграли - ну это такое,с кем не бывает. Занять место в бигфо это пожалуй программа максимум и можно сказать,что в принципе осуществима.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:30
Это тренер накаркал
Fulham
Fulham
сегодня в 20:22
Это Фулхэм детка!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 20:19
Фулхэм сделал то, что не смог Эвертон. Очки сегодня топы легко теряют. Начинать переживать Ливерпулю? 🤔
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:12
хороший был план использовать Траоре всю игру,что бы изматывал оборону... ну этот парень феноменальный,имея такую мышечную массу, бегает быстрее Мудрика( пора бы его проверить!), таким образом вышел под концовку худенький ,как кузнечик Харри и просто ударом головы вколотил гвоздь,ой ГОЛ в ворота Пенсионеров. Ну и не будем о грустном - Муниз... Челси конечно старались,играли наверное по бодрее,чем Сити,но всё же нормального форварда не хватает, Джексон скажем так себе. Вот в Ливерпуле есть убийца и это не Салах, а Жота он может иметь полумомент и забить,а есть транжир Дарвин который из 20ти может все промазать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:12
Такого исхода я конечно не ожидал. Ай яй яй Челси .
azkan
azkan
сегодня в 20:10
Ни о какой борьбе за первенство не надо г=даже заикаться!
Провальные решения Марески, уже какой раз он без замен играет.
Потом дает отмашку на сохранение счета и вот результат.
По моему основа синих привыкла играть матчи раз в неделю.
А к такому интенсиву в боксингдей - нет.
Вот это и не учел Энцо. А звоночек был с Эвертоном.
Чисто тренерское поражение! Синим закрепиться в четверке будет за счастье.
Нужно пользоваться расписанием.
Дачники молодцы. Не опустили руки и наращивали атаку. И добились своего. С чем их и поздравляю!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:07
Как только Фулхэм сравнял наши безголовые полетели в атаку, и совсем забыли, что и соперник умеет забивать и поймали четко на контратаке.
С победой Фулхэм, за много десятков лет одержали победу на Стемфорд Бридже.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:06
Челси лошки скупили всех футболистов толку ноль
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