«Фулхэм» в концовке матча одержал победу над «Челси»

1735232254

сегодня, 19:57

«Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2) в матче 18-го тура АПЛ .

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 82-й минуте полузащитник «Фулхэма» Харри Уилсон сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Родриго Муниз принёс победу «Фулхэму».

«Челси» идёт на 2-м месте (35 очков), «Фулхэм» занимает 8-е место (28 очков).