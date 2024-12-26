«Фулхэм» в концовке матча одержал победу над «Челси»

«Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2) в матче 18-го тура АПЛ.
На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 82-й минуте полузащитник «Фулхэма» Харри Уилсон сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Родриго Муниз принёс победу «Фулхэму».
«Челси» идёт на 2-м месте (35 очков), «Фулхэм» занимает 8-е место (28 очков).
С победой Фулхэм, за много десятков лет одержали победу на Стемфорд Бридже.
С победой Фулхэм, за много десятков лет одержали победу на Стемфорд Бридже.
Провальные решения Марески, уже какой раз он без замен играет.
Потом дает отмашку на сохранение счета и вот результат.
По моему основа синих привыкла играть матчи раз в неделю.
А к такому интенсиву в боксингдей - нет.
Вот это и не учел Энцо. А звоночек был с Эвертоном.
Чисто тренерское поражение! Синим закрепиться в четверке будет за счастье.
Нужно пользоваться расписанием.
Дачники молодцы. Не опустили руки и наращивали атаку. И добились своего. С чем их и поздравляю!
Провальные решения Марески, уже какой раз он без замен играет.
Потом дает отмашку на сохранение счета и вот результат.
По моему основа синих привыкла играть матчи раз в неделю.
А к такому интенсиву в боксингдей - нет.
Вот это и не учел Энцо. А звоночек был с Эвертоном.
Чисто тренерское поражение! Синим закрепиться в четверке будет за счастье.
Нужно пользоваться расписанием.
Дачники молодцы. Не опустили руки и наращивали атаку. И добились своего. С чем их и поздравляю!