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Кузьмичёв: «Мы сможем увидеть того Антона Миранчука, который был раньше»

вчера, 13:16

Представитель полузащитника «Сьона» и сборной России Антона Миранчука Владимир Кузьмичёв рассказал подробности перехода игрока в швейцарский клуб.

Ситуация у него была, мягко скажем, напряжённая. Хорошо, что появился этот вариант. Он был ещё раньше, но тогда было финансовое предложение, несопоставимое с тем, что они сами потом предложили. В итоге дали условия, которые устроили Антона, он с большим удовольствием поменял чемпионат. Предполагаю, что чемпионат Швейцарии — не предел мечтаний. Тем не менее мечта попробовать себя в европейском клубе осуществилась.

Он пропустил большое количество времени в подготовке. Поэтому, когда приехал, не сразу получилось начать играть, а сейчас ещё и травма наложилась. Но зимой он пройдёт подготовку вместе с командой, будет в полных кондициях, и мы сможем увидеть того Антона, который был раньше.

Напомним, Миранчук перешёл в «Сьон» в сентябре 2024 года. В чемпионате Швейцарии 29-летний атакующий полузащитник сыграл 7 матчей, в которых получил жёлтую карточку.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему не смогли удержать Антона.

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Все комментарии
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3c47cpbp2djn
вчера в 14:19
У Антоха безголевая серия затянулан
brbsgyn34bp9
brbsgyn34bp9
вчера в 14:00
С такой игрой его скоро в Албанию в аренду сдадут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:25
Цена игрока 3,5 млн и уже 29 лет!О каких мечтаниях и пределах он говорит!
Вещий
Вещий
вчера в 13:18
Пока что совсем ничего у Антона не получилось... такими темпами если и дальше так будет, то его вернут " как бракованное изделие"....
Гость
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