Кузьмичёв: «Мы сможем увидеть того Антона Миранчука, который был раньше»

Представитель полузащитника «Сьона» и сборной России рассказал подробности перехода игрока в швейцарский клуб.

Ситуация у него была, мягко скажем, напряжённая. Хорошо, что появился этот вариант. Он был ещё раньше, но тогда было финансовое предложение, несопоставимое с тем, что они сами потом предложили. В итоге дали условия, которые устроили Антона, он с большим удовольствием поменял чемпионат. Предполагаю, что чемпионат Швейцарии — не предел мечтаний. Тем не менее мечта попробовать себя в европейском клубе осуществилась.

Он пропустил большое количество времени в подготовке. Поэтому, когда приехал, не сразу получилось начать играть, а сейчас ещё и травма наложилась. Но зимой он пройдёт подготовку вместе с командой, будет в полных кондициях, и мы сможем увидеть того Антона, который был раньше.