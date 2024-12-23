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Слуцкий рассказал о своих планах на ближайшее будущее

сегодня, 13:10

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

Обычно тренеров в Китае спрашивают: «А когда ты перевезёшь свою семью?». Моя семья — это мама и сын. Сын взрослый, ему тут делать нечего. Он учится, строит собственные карьеры, планы, соответственно, без шансов в Шанхае. Соответственно, мама уже в возрасте. Поэтому если бы у меня была жена и маленький ребёнок, и если бы я их не перевозил, это сигнал того, что я здесь ненадолго. Это в моей ситуации. У того же Васи дети учатся в Испании, сложный был бы переезд. Поэтому в моём случае это, наверное, не говорит о том, что я здесь надолго или ненадолго. Но контракт у меня ещё действует год. Надеюсь, что этот контракт я точно отработаю.

Ранее Слуцкий объяснил, почему решил возглавить «Шанхай Шэньхуа».

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