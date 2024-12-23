Слуцкий объяснил, почему решил возглавить «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» рассказал, что побудило его продолжить карьеру в Китае.

Я заточен на то, чтобы получать новый жизненный опыт. Это не только профессии касается, это касается и любого другого вида деятельности. Я понимал, что [у меня] не такое большое количество вариантов, и мне показалось это безумно интересной историей, то есть это большой клуб, народная команда, которая много лет была неуспешна, шикарный город, интересная новая страна, другой менталитет. Я, если честно, очень впечатлён этим годом.

Вообще, для чего мы живём? Для того, чтобы получать новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, новые знакомства и так далее. То есть это, мне кажется, вообще цель человеческого существования. Знаешь, я один раз, помню, разговаривал с очень умным человеком, и мы говорили про приключения. Я говорю, ну, приключения бывают хорошие, бывают плохие. Он говорит, если ты используешь слово «приключение», в нём нет отрицательного контекста. Главное, ты переживёшь какие-то эмоции, да? Если ты их пережил, неважно, чем они закончились, и, условно, тебя, не знаю, питон сожрал в джунглях, но это было приключение, или ты там счастливо выбрался, но само приключение — это поход за эмоциями. То есть это точно то, что я получил.