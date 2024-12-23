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Слуцкий объяснил, почему решил возглавить «Шанхай Шэньхуа»

сегодня, 12:47

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что побудило его продолжить карьеру в Китае.

Я заточен на то, чтобы получать новый жизненный опыт. Это не только профессии касается, это касается и любого другого вида деятельности. Я понимал, что [у меня] не такое большое количество вариантов, и мне показалось это безумно интересной историей, то есть это большой клуб, народная команда, которая много лет была неуспешна, шикарный город, интересная новая страна, другой менталитет. Я, если честно, очень впечатлён этим годом.

Вообще, для чего мы живём? Для того, чтобы получать новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, новые знакомства и так далее. То есть это, мне кажется, вообще цель человеческого существования. Знаешь, я один раз, помню, разговаривал с очень умным человеком, и мы говорили про приключения. Я говорю, ну, приключения бывают хорошие, бывают плохие. Он говорит, если ты используешь слово «приключение», в нём нет отрицательного контекста. Главное, ты переживёшь какие-то эмоции, да? Если ты их пережил, неважно, чем они закончились, и, условно, тебя, не знаю, питон сожрал в джунглях, но это было приключение, или ты там счастливо выбрался, но само приключение — это поход за эмоциями. То есть это точно то, что я получил.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. 53-летний российский специалист выиграл Суперкубок Китая сезона 2023/2024.

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Все комментарии
nk8ktddprv85
nk8ktddprv85
сегодня в 15:07
Слуцкий доказывает, что настоящий тренер — это не просто стратег на поле, а искатель приключений в мире футбола. Его стремление к новому опыту вдохновляет!
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:07, ред.
Доброго Здоровья, протон!
Я не разделяю вашего оптимизма. До окончания конкурса в этом месяце картинка ещё может поменяться. Достаточно посмотреть на таблицу ставок на матч Тоттенхэм-Ливерпуль, которая меня вчера сначала очень напрягла, а в итоге сильно позабавила. Ливерпульцы, забив шесть голов в ворота лондонцев, обломали весь "клёв" нашим ушлым фермерам, которые вчера, надо отдать им должное в одном матче всё же достигли желаемого.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:57
Похоже, что Слуцкий хочет вернуться к работе в России... Иначе зачем ему нужно привлекать внимание к себе. А может быть предоставить Леониду такую возможность. Надоели уже эти сплошные иностранцы на должностях главных тренеров.
Гость
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