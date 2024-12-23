Сафонов спас ПСЖ, а Чалов забил гол за ПАОК. Россияне заявили о себе в зарубежных клубах

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23 декабря 2024, 16:23

С боями, но адаптируются на новых местах.

У Сафонова отличные отношения с Доннаруммой

Матвей сумел грамотно построить отношения с Джанлуиджи. Повторяется история Лунина и Куртуа, у которых нет вражды между собой, хотя это конкуренты в «Реале». Тибо знает, что если устанет спасать клуб из Мадрида, то за день найдёт себе команду с царской зарплатой в Саудовской Аравии. А Доннарумма радуется успехам Сафонова, поскольку прекрасно понимает – может с женой сменить место жительства следующим летом. Сильный вратарь пригодится «Манчестер Сити» и «Барселоне», «Интеру» и «Баварии».

У итальянца роскошный выбор. Его не смущает подход Луиса Энрике, который специально подписал Сафонова, чтобы мотивировать Доннарумму. Оба голкипера ПСЖ в этом сезоне допускали явные ошибки. В недавнем матче против «Монако» Джанлуджи получил по голове бутсой. Могло повернуться намного хуже, но удар пришёлся шипами в щеку. Выглядит жутко – наложили много швов, голкипер отдыхает, но травма не настолько ужасная, как могла быть. После такого Сафонов снова провёл время в воротах ПСЖ .

Парижане уверенно лидируют в чемпионате. После победы над «Монако» команда Энрике оторвалась от Головина на десять пунктов. Даже если «Марсель» приблизиться на семь очков, то этого конкурента тоже обыгрывали. В ПСЖ всегда ставят на золотой дубль. А для этого надо выйти в финал Кубка Франции. И вчера едва не вылетели. Сафонов подстраховал против «Ланса», когда взял два удара в серии пенальти. Луис Энрике доволен, назвал Матвея специалистом по одиннадцатиметровым. ПСЖ идёт дальше.

У парижан будет лёгкий соперник в следующем раунде, клуб пятого дивизиона. А вот в Лиге чемпионов Сафонов допустил ошибку против «Баварии». ПСЖ уступил и усложнил путь в плей-офф. Против «Манчестер Сити» и «Штутгарта» выше шансы на выход у Доннаруммы. А вот пятого января против «Монако» в финале Суперкубка Франции возможна дуэль российских футболистов – Сафонова против Головина. Игрок команды Карпина точно получит трофей, а «Монако» пора учиться огорчать новый ПСЖ .

Чалов адаптируется в Греции, а Кокорин забил на Кипре

У Кокорина гол пяткой в чемпионате Кипра. А вот у Чалова сложный дебют в Греции. Его чемпионский ПАОК , где уже был Оздоев, сражается с «Олимпиакосом» за новую футбольную корону. А «Панатинаикос» идёт следом, но уже без Лодыгина в воротах, Юрий в запасе. Оздоеву и Чалову важно собраться, ведь в них верят в греческом клубе. Там много легионеров примерно одного уровня. ПАОК пытается зацепиться за плей-офф Лиги Европы, где выигрывали в двух матчах подряд после серии неубедительных результатов.

Чалов поучаствовал в разгроме «Ференцвароша» 5:0, забил один из мячей. А до этого огорчал рижский клуб РФШ в гостях. Мячи Чалова помогли грекам выйти на победный путь. А теперь пришёл черёд забивать в национальной лиге. Фёдор катнул мяч в ворота, это его второй гол в чемпионате Греции. Также есть три результативные передачи. Хотя Чалов не стал лидером команды и не всегда появляется в основе, начал набирать форму. Разван Луческу хочет дождаться стабильной результативной игры от нового нападающего.

Магомед Оздоев чаще в основе, у центрального полузащитника 1 гол в 14 матчах чемпионата. В Лиге Европы тоже появляется на поле, но пока не забивал. Впереди у ПАОКа праздничная пауза, ведь ортодоксальная православная церковь Греции празднует Рождество 25 декабря. А вот пятого января ПАОК сыграет в гостях против «Панатинаикоса». Важнейший бой для Чалова и Оздоева, можно себя показать. А вот в Лиге Европы остались игры против сильных «Славии» и «Реал Сосьедада». Возможно, встретят на поле Захаряна?

Успехи Головина привлекают внимание к россиянам

В сборной у Карпина сейчас много молодых талантов. Батраков, Тюкавин, Пиняев и Обляков точно в списках скаутов зарубежных команд. И поскольку у Головина и Сафонова есть успешные матчи во Франции в этом году, то руководители клубов из топ-5 спрашивают у аналитиков: а почему не подписать молодого парня из РПЛ ? Цены не кусаются, как с бразильцами. У некоторых стран будут проблемы с расчётами с российскими командами. Но раз ПСЖ подписал вратаря Сафонова, то это явный сигнал остальным клубам.

Жаль лишь, что Захаряну не повезло с травмами в «Реал Сосьедаде». И конкуренты серьёзные, чемпионы Европы. Но у басков даже у лидеров случаются спады. Когда Арсен вернётся на поле, у него будет замечательная возможность с помощью парочки созданных голов возродить веру в свой талант. А в «Монако» дождались после травмы Головина. Александра включили в команду года в Лиге 1 по версии известного издания. Рядом Доннарумма, Хакими, Витинья и ещё парочка игроков ПСЖ . Головину важно прибавить в ближайшее время, но ему проще.

Александр полностью адаптирован в «Монако» и по уровню мастерства проходит в основу команды на разных позициях. Если Батраков и компания возьмут с него пример, то дополнят список россиян в европейских лигах. Есть голкиперы – Худяков в Австрии, Злобин в Португалии и Хайкин в Норвегии. Есть Кузяев в «Гавре» и Миранчук в «Сьоне». Не у всех лёгкий сезон, но это нормально для футбола. Онугха забивал за «Копенгаген» в чемпионате Дании, а у Шапи Сулейманова красная карточка после возмущений на скамейке в «Арисе».