Экс-игрок «Локомотива», ставший чемпионом Белоруссии, хочет вернуться в РПЛ

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вчера, 13:51

Представитель полузащитника минского «Динамо» сообщил, что игрок хочет вернуться в Россию.

Да, он был в Минске, провёл несколько игр, стал чемпионом Беларуси. Сейчас у Дани есть желание вернуться в Россию. Попробуем провести консультации с клубами. С учётом того, что он провёл очень хороший отрезок, возможно, снова появится интерес от других команд РПЛ .

Напомним, Куликов — воспитанник «Локомотива». В «Динамо» он перешёл из «Родины» в августе 2024 года. Его контракт действует до декабря 2024 года. В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник сыграл 12 матчей в чемпионате Белоруссии (гол и два ассиста) и 5 матчей в Лиге Конференций. Вместе с «Динамо» Куликов стал чемпионом.

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