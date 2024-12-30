Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомБельгия. Про-Лига 2024/2025

Экс-игрок «Локомотива», ставший чемпионом Белоруссии, хочет вернуться в РПЛ

вчера, 13:51

Представитель полузащитника минского «Динамо» Даниила Куликова Владимир Кузьмичёв сообщил, что игрок хочет вернуться в Россию.

Да, он был в Минске, провёл несколько игр, стал чемпионом Беларуси. Сейчас у Дани есть желание вернуться в Россию. Попробуем провести консультации с клубами. С учётом того, что он провёл очень хороший отрезок, возможно, снова появится интерес от других команд РПЛ.

Напомним, Куликов — воспитанник «Локомотива». В «Динамо» он перешёл из «Родины» в августе 2024 года. Его контракт действует до декабря 2024 года. В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник сыграл 12 матчей в чемпионате Белоруссии (гол и два ассиста) и 5 матчей в Лиге Конференций. Вместе с «Динамо» Куликов стал чемпионом.

Ранее Кузьмичёв рассказал подробности перехода полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кузьмичёв: «Мы сможем увидеть того Антона Миранчука, который был раньше»
Вчера, 13:16
Сафонов спас ПСЖ, а Чалов забил гол за ПАОК. Россияне заявили о себе в зарубежных клубах
23 декабряВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии2
Слуцкий рассказал о своих планах на ближайшее будущее
23 декабря
Слуцкий объяснил, почему решил возглавить «Шанхай Шэньхуа»
23 декабря
Сафонов: «Я не считаю себя лучшим игроком матча против „Ланса“»
23 декабря
Газета L'Equipe поместила отбившего 2 пенальти Сафонова на обложку номера
23 декабря Фото
Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:28
...."Да, он был в Минске, провёл несколько игр, стал чемпионом Беларуси"... Ну в России так скорей всего не прокатит,опять таки
кто примет перелётную птицу....?!?!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:11
Вечно подающий надежды игрок, до пенсии...
73v62wx4b3fr
73v62wx4b3fr
вчера в 14:03
Стоит только пожелать найти свой клуб в РПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 