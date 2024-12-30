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«Ахмат» может покинуть один из вратарей

вчера, 15:18

Руководство «Ахмата» сообщило своему вратарю Михаилу Опарину, чтобы он искал себе новый клуб. Футболист может остаться в Грозном, но станет третьим голкипером, так как грозненцы подпишут чемпиона Казахстана. Летом Опарина хотел подписать «Енисей», но не потянул финансовые запросы «Ахмата».

Напомним, 31-летний голкипер перешёл в стан грозненцев из Красноярска в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Опарин сыграл 7 матчей, в которых пропустил 8 мячей и 2 игры провёл на ноль.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:25
Одного вратаря выдворяют, другого подписывают.)
tph5d7u8pv2j
tph5d7u8pv2j
вчера в 16:23
Ахмату нужно искать хорошего вратаря в России.
a-league
a-league ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:20
Ясно
протон
протон
вчера в 16:06
Другого вратаря вроде подметили в Тереке.
alexgurzan
alexgurzan ответ a-league (раскрыть)
вчера в 15:45
Поддерживается только статика.
a-league
a-league
вчера в 15:43, ред.
Неработоспособность загружаемых гифов (в которых есть динамика) - это косяк или так задумано ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
А может и остаться если все устраивает
Гость
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