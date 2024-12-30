«Ахмат» может покинуть один из вратарей

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вчера, 15:18

Руководство «Ахмата» сообщило своему вратарю , чтобы он искал себе новый клуб. Футболист может остаться в Грозном, но станет третьим голкипером, так как грозненцы подпишут чемпиона Казахстана. Летом Опарина хотел подписать «Енисей», но не потянул финансовые запросы «Ахмата».

Напомним, 31-летний голкипер перешёл в стан грозненцев из Красноярска в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Опарин сыграл 7 матчей, в которых пропустил 8 мячей и 2 игры провёл на ноль.