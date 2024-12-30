В махачкалинском «Динамо» рассказали о будущем Пальцева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался по поводу будущего защитника дагестанского клуба и сборной России Валентина Пальцева.
По Пальцеву пока тишина, переговоров ни с кем не ведём. Если будет предложение — встретимся и обсудим.
Напомним, Пальцев перешёл в «Динамо» из КАМАЗа в июле 2024 года. Его контракт с махачкалинцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 21 матч, в которых отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Пальцева в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что топ-клубы РПЛ проявляют интерес к Пальцеву.