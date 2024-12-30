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В махачкалинском «Динамо» рассказали о будущем Пальцева

вчера, 12:43

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался по поводу будущего защитника дагестанского клуба и сборной России Валентина Пальцева.

По Пальцеву пока тишина, переговоров ни с кем не ведём. Если будет предложение — встретимся и обсудим.

Напомним, Пальцев перешёл в «Динамо» из КАМАЗа в июле 2024 года. Его контракт с махачкалинцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 21 матч, в которых отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Пальцева в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что топ-клубы РПЛ проявляют интерес к Пальцеву.

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Все комментарии
d2r9ga4jg5cm
d2r9ga4jg5cm
вчера в 13:26
С такой игрой он скоро и Динамо не нужен будет.
Futurista
Futurista
вчера в 13:01
Шамиль на пальцах объяснил за будущее Пальцева...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:47
Раз тишина, значит Пальцев никому не нужен...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
А будущее Валентина , пока весьма туманно...)
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