В махачкалинском «Динамо» рассказали о будущем Пальцева

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вчера, 12:43

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» высказался по поводу будущего защитника дагестанского клуба и сборной России .

По Пальцеву пока тишина, переговоров ни с кем не ведём. Если будет предложение — встретимся и обсудим.

Напомним, Пальцев перешёл в «Динамо» из КАМАЗа в июле 2024 года. Его контракт с махачкалинцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 21 матч, в которых отметился голевой передачей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Пальцева в 2 миллиона евро.