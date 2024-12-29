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«Вулверхэмптон» избежал поражения в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 20:02
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в 19-м туре АПЛ (2:2).

Хи-Чхан Хван вывел гостей вперед на 7-й минуте, Родриго Бентанкур на 12-й сравнял счет. У лондонцев на 43-й Хын-Мин Сон не реализовал пенальти, но Бреннан Джонсон на 45+3-й обеспечил «шпорам» преимущество. Йорген Странд Ларсен на 87-й вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 11-м месте (24 балла), «Вулверхэмптон» находится на 17-й строчке (16 пунктов).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Доброго Здоровья, Володя!
Позади только первая половина чемпионата, если так продолжат и дальше, то в середину таблицу поднимутся. Правда в январе ожидаются соперники очень серьёзные, вот и проверим на что они претендуют в конечном итоге.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Приветствую Иван. Главное чтобы это не было поздно
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:07
Вулверхэмптон пошёл на поправку.
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:02
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:35
    Ттх умеет весело играть))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:34
    Шпоры неожиданно на низком месте...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:33, ред.
    Неплохой защитник ,надо брать.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:30
    Вулверхэмптон борется за выживание? Нет, скорее за место в середине турнирной таблицы. Вообще, в Английской Премьер лиге каждый может выиграть у каждого. Ситуация может измениться с калейдоскопической скоростью и она постоянно меняется.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:21
    И это было довольно неплохо.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 20:21, ред.
    Постекоглу пока набирает очки с андердогами и Вулверхэмптон можно причислить к андердогам, но Тоттенхэм поделил очки.
    Наверное боссы Тоттенхэма хотят проверить Постекоглу в матче с Ливерпулем в Кубке Лиге.
    А то что Постекоглу выиграл у МЮ и у МС в АПЛ, наверное сейчас не показатель, эти команды только ленивый не пинал.
    А состав Тоттенхэма позволяет обыгрывать андердогов, но важнее матчи с топ командами.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 20:04, ред.
    Не проиграли и на том спасибо Вулвз!
    Гость
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