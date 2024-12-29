«Вулверхэмптон» избежал поражения в матче с «Тоттенхэмом»

1735491727

вчера, 20:02

«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в 19-м туре АПЛ (2:2).

Хи-Чхан Хван вывел гостей вперед на 7-й минуте, Родриго Бентанкур на 12-й сравнял счет. У лондонцев на 43-й Хын-Мин Сон не реализовал пенальти, но Бреннан Джонсон на 45+3-й обеспечил «шпорам» преимущество. Йорген Странд Ларсен на 87-й вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 11-м месте (24 балла), «Вулверхэмптон» находится на 17-й строчке (16 пунктов).