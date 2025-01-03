Слот перед матчем с МЮ: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил положение «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ .

Получат ли игроки отдых? Это странный вопрос. Нет, я этого не планирую. Это важный матч. У соперника футболисты намного лучше, чем показывает турнирная таблица. Возможно, Рубену Амориму потребуется некоторое время, но они, безусловно, поднимутся в таблице. Их команда намного лучше, чем показывает турнирная таблица.