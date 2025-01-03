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Слот перед матчем с МЮ: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица»

сегодня, 13:07
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед05.01.2025 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил положение «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ.

Получат ли игроки отдых? Это странный вопрос. Нет, я этого не планирую. Это важный матч. У соперника футболисты намного лучше, чем показывает турнирная таблица. Возможно, Рубену Амориму потребуется некоторое время, но они, безусловно, поднимутся в таблице. Их команда намного лучше, чем показывает турнирная таблица.

5 января «Ливерпуль» сыграет против «Ман Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:23
мне вот кажется,что именно сейчас МЮ разобран на атомы и молекулы. Смена тренера происходит болезненно. В команде разброд и шатания,полная неопределённость. Сможет ли Аморим собрать команду в кулак - судя по его заявлениям,то навряд ли. Пожалуй сейчас МЮ нужен кризис-менеджер,что бы смог их поднять из дна,ну или какой нибудь мотиватор,который их будет заряжать. Потенциал у команды есть,конечно не для биг-сикс,но в десятке могут быть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:18
На Энфилде МЮ будет очень психологически тяжело,они всё же не Лестер или Ипсвич.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:16
Ну это правила хорошего тона и что-бы не было шапкозакидательства.
Здесь вопрос не в МЮ,а в самом Ливерпуле, ведь МанСити проиграли манкам из-за привозов,а так бы выиграли. Поэтому нужна концентрация,а наши её порой теряют,как со Шпорами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:57
Штуки три воткнут манкам..., а потом можно и резерв в поле выводить. С середняком - самое то молодёжь Ливеру размять.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:53
Что за моду вводят в АПЛ? Тренеры взяли привычку хвалить команды соперников, это становится плохой приметой - вон тренер Челси высказался и команда сразу же забуксовала, начала терять очки. Нехорошо как-то...
shur
shur
сегодня в 13:22
....Семь наверное нет, а Три возможно...... ! А может Ливеру не счёт
важен, когда команда на голову сильней ей очки важнее,тогда 2:0...!!!
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