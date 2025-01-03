Слот перед матчем с МЮ: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил положение «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ.
Получат ли игроки отдых? Это странный вопрос. Нет, я этого не планирую. Это важный матч. У соперника футболисты намного лучше, чем показывает турнирная таблица. Возможно, Рубену Амориму потребуется некоторое время, но они, безусловно, поднимутся в таблице. Их команда намного лучше, чем показывает турнирная таблица.
5 января «Ливерпуль» сыграет против «Ман Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ.
Здесь вопрос не в МЮ,а в самом Ливерпуле, ведь МанСити проиграли манкам из-за привозов,а так бы выиграли. Поэтому нужна концентрация,а наши её порой теряют,как со Шпорами.
Здесь вопрос не в МЮ,а в самом Ливерпуле, ведь МанСити проиграли манкам из-за привозов,а так бы выиграли. Поэтому нужна концентрация,а наши её порой теряют,как со Шпорами.
важен, когда команда на голову сильней ей очки важнее,тогда 2:0...!!!
важен, когда команда на голову сильней ей очки важнее,тогда 2:0...!!!