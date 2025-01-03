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Мбаппе и Родри вошли в сборную лучших футболистов Европы по версии Goal

сегодня, 14:09

Символическую сборную лучших игроков Европы составил Goal. Достижения футболистов в этом рейтинге учитываются начиная с 1 января 2020 года.

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 17:35
Типа за последние 5 лет, насколько я понял.
Но даже в этом они облажались.
Как может быть такой рейтинг без Крооса и Винисиуса?!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 17:07
А в чем смысл составлять сборную именно с 2020 года?
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:53, ред.
...ключевое слово "не сильная"...абракадабра...!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:36
Хорошая сборная.... Но в таком виде не самая сильная. Некоторые персонажи уже не актуальны.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:33
Плаксы нет, расизм чистой воды!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:11
Немного не согласен с такой сборной.... но что есть то и есть....
Гость
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