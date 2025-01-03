Мбаппе и Родри вошли в сборную лучших футболистов Европы по версии Goal

Символическую сборную лучших игроков Европы составил Goal. Достижения футболистов в этом рейтинге учитываются начиная с 1 января 2020 года.
Команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).
Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»).
Но даже в этом они облажались.
Как может быть такой рейтинг без Крооса и Винисиуса?!
Но даже в этом они облажались.
Как может быть такой рейтинг без Крооса и Винисиуса?!