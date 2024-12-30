Винисиус и Родри оказались в одной мощной команде. Лучшие футболисты бурного 2024 года

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30 декабря 2024, 22:15

Двенадцать месяцев – двенадцать героев.

Вратарь

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Поведение Эмилиано иногда вызывает вопросы. Например, зря Дибу ищет поводы для различных провокаций. Но в мире, где отдельные великие вратари завязали, как Буффон и Касильяс, а другие на пороге пенсии, как Нойер, приз Яшина снова забрал однозначный герой «Астон Виллы» и сборной Аргентины. Мартинес второй раз подряд стал чемпионом Южной Америки и радует невероятными сейвами.

Защитники

Дани Карвахаль («Реал»)

Карвахаль выиграл Лигу чемпионов, Евро-2024 и Ла Лигу. Дани был в прекрасной форме. Жаль, что получил жесткую травму. А когда вернется, то отправится к своему давнему другу Хоселу. Бывший форвард «Реала» и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках. «Реал» подпишет Александер-Арнольда из «Ливерпуля», а ветерана Дани ждут в Катаре. Карвахаль не хочет играть против «Реала».

Вильям Салиба («Арсенал»)

Нормально провёл Евро-2024, хотя Франция и вылетела от Испании. Часто помогал «Арсеналу». Конечно, в мире не два крутых центральных защитника. Можно вспомнить успешного Рюдигера из «Реала». Но за кубками Антонио и однозначным влиянием на моральное состояние мадридцев кроются ошибки в защите. Немец заявил, что Салиба в тройке лучших защитников мира. Согласны с Рюдигером.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Снова король горы. Не все эксперты по АПЛ выделяют только ван Дейка, ведь есть его напарник Конате. Напарник Салиба по Арсеналу Габриэль тоже в полном порядке. Но для «Ливерпуля» ван Дейк важнее, чем француз Конате. Именно «красные» первые в АПЛ и в таблице Лиги чемпионов. Также Нидерланды впервые за 20 лет оказались в полуфинале чемпионата Европы. А Вирджил их лидер.

Алехандро Гримальдо («Байер»)

Гримальдо неожиданно проиграл Кукурелье место в основе сборной Испании на Евро-2024. Но если суммировать все приключений футбольного года, то именно Алехандро можно назвать самым ярким левым латералем последних двенадцати месяцев. Стал чемпионом Европы, сидя на скамейке, но был чемпионом Германии и продолжает впечатлять в новом сезоне. Опытный Гримальдо не подводит Алонсо.

Полузащитники

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Поскольку сборная не прошлого сезона, а именно календарного года, то не можем игнорировать главного футбольного человека прямо сейчас. У Салаха весной не было трофейных аргументов в борьбе за «Золотой мяч», хотя сам Мохамед попрощался с Клоппом голами и ассистами. А «Ливерпуль» Слота лидирует всюду, Салах прекрасен. Египтянин в 26 матчах забил 20 голов и сделал 17 ассистов.

Родри («Манчестер Сити»)

Обладатель «Золотого мяча». Человек, без которого «Манчестер Сити» увезли в футбольную реанимацию. Жаль, что Родри получил травму. Но даже в «Реале», где разозлились из-за поражения Винисиуса, называли испанца другом, а не врагом. К хавбеку нет вопросов по игре в футбол и поведению. Родри связал воедино сборную Испании и помог «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд выиграть АПЛ .

Коул Палмер («Челси»)

Объясним, почему не взяли Беллингема. Джуд стал продуктом рекламы. Был крут в «Реале» в 2023-м. Но весной, на Евро и сейчас играет эпизодами. То вернется, то уйдёт в закат. А вот Коул Палмер – ледяной убийца. Причем этот английский талант выходит не в составе победителя Лиги чемпионов «Реала», а за нестабильный «Челси». Палмер шикарен, а Беллингему надо научиться играть стабильнее.

Ламин Ямаль («Барселона»)

Ради него правый вингер Рафинья – один из героев начала нового сезона, но не всего года, передвинулся на левый фланг. А ради Салаха передвинем на левый край самого Ламина. Испанец мечтает в 2025-м чаще забивать в составе сборной Испании и «Барселоны». Правильная установка, вингеров оценивают по статистике. А пока Ямаль очаровал ассистами. Лучший молодой игрок года, и Ламину всего 17 лет.

Нападающие

Харри Кейн («Бавария»)

Холанд провел неоднозначный год. Жюри из ФИФА поставили Эрлинга в основу сборной прошлого сезона. А для сборной целого года выберем человека, которому не повезло с командными трофеями – «Бавария» без кубков, а сборная Англии уступила Испании. Зато Кейн оставался джентльменом, взял «Золотую бутсу» лучшему снайперу клубного сезона и продолжает колотить голы за фаворита немецкого сезона.

Винисиус Жуниор («Реал»)

У Жуниора были плохие матчи в составе сборной Бразилии. В «Реале» тоже иногда увлекался скандалами. Но когда Винисиус думает о футболе, то его крайне сложно остановить. Жуниор помог «Реалу» выиграть пять трофеев за год. Однозначный герой лучшей команды по сумме достижений. «Золотой мяч» в итоге не выиграл, зато получил награду от ФИФА . Играть умеет, осталось научиться вести себя по-мужски.

Тренер

Хаби Алонсо («Байер»)

Проще выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», где запасной вратарь готов сломать «Манчестер Сити» в серии пенальти, чем сделал «Байер» чемпионом Германии против сильной «Баварии». Хаби Алонсо проделал выдающуюся работу. Де ла Фуэнте из сборной Испании, Гасперини из «Аталанты» и Анчелотти из «Реала» сюда герои года, прекрасные тренеры. Но дорогу молодежи. В 2024-м Алонсо сделал прыжок в карьере.

Напоминаем, что нет такого понятия як «правильная символическая сборная». Кандидатов всегда больше, чем двенадцать. Поэтому интересно увидеть ваши варианты. Замены в этом составе приветствуются, ведь на парочке позиций пришлось задвинуть в условный запас невероятных мастеров. Тут легко могли быть Кроос и Беллингем, но всем не хватило места. Год получился изнуряющим и пестрым. Герои падали и поднимались, как Холанд и Мбаппе. На одном дыхании все испытания прошли единицы. Время безгрешных биороботов осталось в прошлом, а наблюдать за игрой обычных людей даже интереснее.