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Винисиус и Родри оказались в одной мощной команде. Лучшие футболисты бурного 2024 года

30 декабря 2024, 22:15
Родри
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Двенадцать месяцев – двенадцать героев.

Вратарь

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Поведение Эмилиано иногда вызывает вопросы. Например, зря Дибу ищет поводы для различных провокаций. Но в мире, где отдельные великие вратари завязали, как Буффон и Касильяс, а другие на пороге пенсии, как Нойер, приз Яшина снова забрал однозначный герой «Астон Виллы» и сборной Аргентины. Мартинес второй раз подряд стал чемпионом Южной Америки и радует невероятными сейвами.

Защитники

Дани Карвахаль («Реал»)

Карвахаль выиграл Лигу чемпионов, Евро-2024 и Ла Лигу. Дани был в прекрасной форме. Жаль, что получил жесткую травму. А когда вернется, то отправится к своему давнему другу Хоселу. Бывший форвард «Реала» и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках. «Реал» подпишет Александер-Арнольда из «Ливерпуля», а ветерана Дани ждут в Катаре. Карвахаль не хочет играть против «Реала».

Вильям Салиба («Арсенал»)

Нормально провёл Евро-2024, хотя Франция и вылетела от Испании. Часто помогал «Арсеналу». Конечно, в мире не два крутых центральных защитника. Можно вспомнить успешного Рюдигера из «Реала». Но за кубками Антонио и однозначным влиянием на моральное состояние мадридцев кроются ошибки в защите. Немец заявил, что Салиба в тройке лучших защитников мира. Согласны с Рюдигером.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Снова король горы. Не все эксперты по АПЛ выделяют только ван Дейка, ведь есть его напарник Конате. Напарник Салиба по Арсеналу Габриэль тоже в полном порядке. Но для «Ливерпуля» ван Дейк важнее, чем француз Конате. Именно «красные» первые в АПЛ и в таблице Лиги чемпионов. Также Нидерланды впервые за 20 лет оказались в полуфинале чемпионата Европы. А Вирджил их лидер.

Алехандро Гримальдо («Байер»)

Гримальдо неожиданно проиграл Кукурелье место в основе сборной Испании на Евро-2024. Но если суммировать все приключений футбольного года, то именно Алехандро можно назвать самым ярким левым латералем последних двенадцати месяцев. Стал чемпионом Европы, сидя на скамейке, но был чемпионом Германии и продолжает впечатлять в новом сезоне. Опытный Гримальдо не подводит Алонсо.

Полузащитники

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Поскольку сборная не прошлого сезона, а именно календарного года, то не можем игнорировать главного футбольного человека прямо сейчас. У Салаха весной не было трофейных аргументов в борьбе за «Золотой мяч», хотя сам Мохамед попрощался с Клоппом голами и ассистами. А «Ливерпуль» Слота лидирует всюду, Салах прекрасен. Египтянин в 26 матчах забил 20 голов и сделал 17 ассистов.

Родри («Манчестер Сити»)

Обладатель «Золотого мяча». Человек, без которого «Манчестер Сити» увезли в футбольную реанимацию. Жаль, что Родри получил травму. Но даже в «Реале», где разозлились из-за поражения Винисиуса, называли испанца другом, а не врагом. К хавбеку нет вопросов по игре в футбол и поведению. Родри связал воедино сборную Испании и помог «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд выиграть АПЛ.

Коул Палмер («Челси»)

Объясним, почему не взяли Беллингема. Джуд стал продуктом рекламы. Был крут в «Реале» в 2023-м. Но весной, на Евро и сейчас играет эпизодами. То вернется, то уйдёт в закат. А вот Коул Палмер – ледяной убийца. Причем этот английский талант выходит не в составе победителя Лиги чемпионов «Реала», а за нестабильный «Челси». Палмер шикарен, а Беллингему надо научиться играть стабильнее.

Ламин Ямаль («Барселона»)

Ради него правый вингер Рафинья – один из героев начала нового сезона, но не всего года, передвинулся на левый фланг. А ради Салаха передвинем на левый край самого Ламина. Испанец мечтает в 2025-м чаще забивать в составе сборной Испании и «Барселоны». Правильная установка, вингеров оценивают по статистике. А пока Ямаль очаровал ассистами. Лучший молодой игрок года, и Ламину всего 17 лет.

Нападающие

Харри Кейн («Бавария»)

Холанд провел неоднозначный год. Жюри из ФИФА поставили Эрлинга в основу сборной прошлого сезона. А для сборной целого года выберем человека, которому не повезло с командными трофеями – «Бавария» без кубков, а сборная Англии уступила Испании. Зато Кейн оставался джентльменом, взял «Золотую бутсу» лучшему снайперу клубного сезона и продолжает колотить голы за фаворита немецкого сезона.

Винисиус Жуниор («Реал»)

У Жуниора были плохие матчи в составе сборной Бразилии. В «Реале» тоже иногда увлекался скандалами. Но когда Винисиус думает о футболе, то его крайне сложно остановить. Жуниор помог «Реалу» выиграть пять трофеев за год. Однозначный герой лучшей команды по сумме достижений. «Золотой мяч» в итоге не выиграл, зато получил награду от ФИФА. Играть умеет, осталось научиться вести себя по-мужски.

Тренер

Хаби Алонсо («Байер»)

Проще выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», где запасной вратарь готов сломать «Манчестер Сити» в серии пенальти, чем сделал «Байер» чемпионом Германии против сильной «Баварии». Хаби Алонсо проделал выдающуюся работу. Де ла Фуэнте из сборной Испании, Гасперини из «Аталанты» и Анчелотти из «Реала» сюда герои года, прекрасные тренеры. Но дорогу молодежи. В 2024-м Алонсо сделал прыжок в карьере.

Напоминаем, что нет такого понятия як «правильная символическая сборная». Кандидатов всегда больше, чем двенадцать. Поэтому интересно увидеть ваши варианты. Замены в этом составе приветствуются, ведь на парочке позиций пришлось задвинуть в условный запас невероятных мастеров. Тут легко могли быть Кроос и Беллингем, но всем не хватило места. Год получился изнуряющим и пестрым. Герои падали и поднимались, как Холанд и Мбаппе. На одном дыхании все испытания прошли единицы. Время безгрешных биороботов осталось в прошлом, а наблюдать за игрой обычных людей даже интереснее.

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Все комментарии
миша мишин
миша мишин
вчера в 07:39
Об этой капризной черножопой девочке даже говорить не хочется. Слава богу что золотого пузыря не дали, ума хватило. Дали вот эту утешительную соску , что б не плакал. Противно. Мне из-за этого противного 77 иногда любимый Реал смотреть не хочется
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 06:54
" ... У Жуниора были плохие матчи в составе сборной Бразилии."??? Скорее, у него были хорошие матчи. В основном, он неудачно проводит матчи сборной. Ужасная статистика и поведение.
амурец
амурец
вчера в 01:10
Есть вопросы к составу
9px4tv5su23c
9px4tv5su23c
30 декабря 2024 в 22:52
Ван Дейк ничего не выиграл, играть стал стабильно пол этого сезона, так почему же он тут должен быть. Салах ямаль Палмер игроки одной позиции, ну ладно Палмер еще десяткой может быть. Где Джуд? Где Кросс, если его нет, потому что он завершил карьеру, то где Федерико Вальверде.
Гость
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