Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии

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сегодня, 19:36

Бразильский полузащитник «Зенита» отказался возвращаться в расположение клуба из отпуска.

По информации журналистки Раисы Симплисио, Вендел не хочет возвращаться в российскую команду, так как футболист желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя бразильца, — около € 20 млн.