Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел отказался возвращаться в расположение клуба из отпуска.
По информации журналистки Раисы Симплисио, Вендел не хочет возвращаться в российскую команду, так как футболист желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.
Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя бразильца, — около € 20 млн.
У Вендела прикольные видео с отпуска..... не знаю он ли выкладывает или кто то из его корешей, но просто сидит компания чисто гопников-алкашей на фавелле и сам Вендел как чилловый парень глушит Голд Лэйбл прямо с бутылки..... :))) весьма атмосферно. но видимо это и есть причина того что человек с набором качеств для большого клуба играет в Зените, а не скажем в Атлетико или Тоттенхеме.
У Вендела прикольные видео с отпуска..... не знаю он ли выкладывает или кто то из его корешей, но просто сидит компания чисто гопников-алкашей на фавелле и сам Вендел как чилловый парень глушит Голд Лэйбл прямо с бутылки..... :))) весьма атмосферно. но видимо это и есть причина того что человек с набором качеств для большого клуба играет в Зените, а не скажем в Атлетико или Тоттенхеме.