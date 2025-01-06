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Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии

сегодня, 19:36

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел отказался возвращаться в расположение клуба из отпуска.

По информации журналистки Раисы Симплисио, Вендел не хочет возвращаться в российскую команду, так как футболист желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

Главной проблемой является высокая трансферная стоимость, которую «Зенит» хочет запросить у потенциального покупателя бразильца, — около € 20 млн.

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Все комментарии
2qrkmj28a5g7
2qrkmj28a5g7
сегодня в 22:26
Зенит кидануть сложно будет,они своё вернут,а с Венделом будет им урок
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 22:26
Видать сумку уже набил баблом.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:18
Пора Зенит закрывать !
pomor445
pomor445
сегодня в 22:16
С какой стати он возомнил, что придётся ко двору в европейском топ-клубе? Он, видимо, берега попутал. Парень, безусловно, способный, может даже талантливый, но лодырь же непревзойдённый. Работать тяжко не способен абсолютно, что в тех клубах, о которых мечтает, так же абсолютно неприемлемо. Там же у него Андрюша Аршавин (два сапога - пара)под рукой - посоветовался бы.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:16
Бегут из Зенита !
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 21:52
Он же в Зените)))
112910415
112910415
сегодня в 21:51
Выпороть на конюшне не пробовали?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 21:51, ред.
Да не..., не в ЕК и карьере дело.
Просто фантазии у столичных Баобабов маловато. Чугунок с самоцветами швырнули латиносам, и думают на этом всё... Нифига, ребята! Скушна пацанам! Надо зимой к валенкам южан приобщать..., к купаниям в проруби..., в снежки с ними поиграть..., слепить снеговика..., на кулачный бой их сводить на Масленицу..., водку огурцом научить закусывать..., глаза Правильно щурить, когда чайная ложка в око лезет при чаепитии...,....,... за буйки заплывать..., на красный свет дорогу переходить...
В общем..., Тщательней надо бы... Тщательней!!!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 21:42
Для легионеров у нас чемпионат непривлекательный. Нет еврокубков, пару месяцев играть в грязь или морозы. Денег срубят и новый вызов в карьере хотят.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:37, ред.
...+ сопли, кашель, раздражение слизистой и горла...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:35
погода помешала развитию молодых игроков Зенита? нет
Знаю по себе, когда у тебя на глазах все деградируют то это сильно бьет по психике, никакой контракт не исправит ситуацию.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:32
Погода..., погода в Питере тому виной. Изморозь, влажность, ветра...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 21:32
просохнет к концу месяца и вернется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 21:18, ред.
Не надо его слова за чистую монету принимать. Это отработанный вариант требования о повышении контракта. Два раза прокатывало, прокатит и на этот раз. Сумма в 7-8 млн; $ обладает магической силой и вызывает мгновенное и неодолимое желание прибыть в лучший клуб мира. А мир материален - всем известно.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 21:16
Ведь луче ездить по Парижам, чем работать...
Хиромант
Хиромант
сегодня в 21:15
- Вот же, бляха-муха... Никогда такого не было, и вот опять!...
- Каждый отпуск - одно и тоже...
- Выгнать его на хрен из команды, с наказанием долларом по полной программе...
- А можно пришить статью, и посадить в обезьянник на 15 суток. С нашими местными завсегдатаями...
- Враз поумнеет! Забудет, что такое Бразилия, и где она находится. Будет честно отрабатывать свой многомиллионный контракт, а не валять дурака. Одному дашь слабину - другие борзеть начнут...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:13
Думаю главная причина это атмосфера в раздевалке питерцев.
Серега потерял контроль, все понимают, что решает результаты счет газпрома
lotsman
lotsman
сегодня в 21:07
Не хочет возвращаться, не надо. Пусть сидит в Бразилии до конца контракта.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:50
Моё Почтение!!!
Абсолютно согласен и подписываюсь под каждой буквой!!! В Зените их разбаловали и распустили, вот и подают дурной пример остальным наёмникам!!! Линчевать их, гадов!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:47
Приветствую!Мне кажется давно надо прописывать суммы адекватные с их баснословными контрактами , за разрыв или не выполнение контракта!То бишь не хочет возвращаться штраф и хороший!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:43
Для карнавальщиков контракт и договорённости ничего не значат...
ueqp8pegaxrd
ueqp8pegaxrd
сегодня в 20:41
Бесспорно, из отпуска возвращаться неприятно, тем более из Бразилии, но надо, Вендя, надо🙃
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:40
На сколько я понимаю , то когда он намыливался , ему продлили контракт с увеличением зРЯплаты! А я говорил что много латинос это плохо в команде!
ABir
ABir
сегодня в 20:33
Пусть возвращает деньги, предусмотренные за досрочный разрыв контракта, и остается в своей Бразилии.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:31
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Как всегда- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:27
Точно)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:26
" Уважает "... Нет, не команду из Питера, а весь российский футбол. Интересно, а когда заканчивается его контракт, и предусматривает ли его условия такой форс - мажор ? Кстати, он ещё раньше "намыливался" из команды, но что - то или кто - то его удержал. Как видим, ненадолго. А вообще, хотелось бы увидеть его в более сильном чемпионате, чем наш. На что он ТАМ будет способен.
Capral
Capral
сегодня в 20:01
Кордоба тоже не хотел возвращаться, но вернулся. А вообще, мне непонятны подобные фокусы- хочет, не хочет. Есть контракт, договор, какие могут быть разговоры?!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:50
Что значит отказался возвращаться в Зенит? Я понимаю, что все бразильские футболисты рано или поздно начинают тосковать по родине и ноют по этому поводу. Но ведь контракт Вендел сам подписывал? Может хватит делать ставку на Южную Америку?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:47
Вендел: у нас с друзьями есть старая добрая традиция. Каждый год мы уезжаем в баню в Бразилию...

У Вендела прикольные видео с отпуска..... не знаю он ли выкладывает или кто то из его корешей, но просто сидит компания чисто гопников-алкашей на фавелле и сам Вендел как чилловый парень глушит Голд Лэйбл прямо с бутылки..... :))) весьма атмосферно. но видимо это и есть причина того что человек с набором качеств для большого клуба играет в Зените, а не скажем в Атлетико или Тоттенхеме.
Гость
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