Бывший тренер сборной Германии продлил контракт с японским клубом

«Санфречче Хиросима» объявила о продлении контракта с главным тренером Михаэлем Скиббе на сезон-2025.
Немецкий специалист возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством она выиграла Кубок Джей-лиги. Рулевой дважды признавался лучшим тренером высшего дивизиона чемпионата Японии (2022, 2024).
Скиббе с 2000 по 2004 год был ассистентом главного тренера сборной Германии. Также в разное время он возглавлял дортмундскую «Боруссию», «Байер», «Галатасарай», франкфуртский «Айнтрахт», «Эскишехирспор», «Герту», «Карабюкспор», «Грассхоппер», сборную Греции и «Аль-Аин» из Саудовской Аравии.
дорогого стоит,отсюда и такой послужной список! Уважение,
пример для ребятишек!!!
дорогого стоит,отсюда и такой послужной список! Уважение,
пример для ребятишек!!!