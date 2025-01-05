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Бывший тренер сборной Германии продлил контракт с японским клубом

сегодня, 16:51

«Санфречче Хиросима» объявила о продлении контракта с главным тренером Михаэлем Скиббе на сезон-2025.

Немецкий специалист возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством она выиграла Кубок Джей-лиги. Рулевой дважды признавался лучшим тренером высшего дивизиона чемпионата Японии (2022, 2024).

Скиббе с 2000 по 2004 год был ассистентом главного тренера сборной Германии. Также в разное время он возглавлял дортмундскую «Боруссию», «Байер», «Галатасарай», франкфуртский «Айнтрахт», «Эскишехирспор», «Герту», «Карабюкспор», «Грассхоппер», сборную Греции и «Аль-Аин» из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:39
...после травмы,сделал себя считайте сам, с 21 года тренер,
дорогого стоит,отсюда и такой послужной список! Уважение,
пример для ребятишек!!!
Вещий
Вещий
сегодня в 16:55
Япошек не обманешь... знают что делают.
Гость
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