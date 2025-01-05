Бывший тренер сборной Германии продлил контракт с японским клубом

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сегодня, 16:51

«Санфречче Хиросима» объявила о продлении контракта с главным тренером на сезон-2025.

Немецкий специалист возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством она выиграла Кубок Джей-лиги. Рулевой дважды признавался лучшим тренером высшего дивизиона чемпионата Японии (2022, 2024).

Скиббе с 2000 по 2004 год был ассистентом главного тренера сборной Германии. Также в разное время он возглавлял дортмундскую «Боруссию», «Байер», «Галатасарай», франкфуртский «Айнтрахт», «Эскишехирспор», «Герту», «Карабюкспор», «Грассхоппер», сборную Греции и «Аль-Аин» из Саудовской Аравии.