Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе заявил, что клуб хотел бы продолжить сотрудничество с российским нападающим Александром Кокориным.
Сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придет время. Он выступает замечательно. Было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.
Ранее СМИ сообщали, что контракт 33-летнего футболиста с «Арисом» предусматривает, что он проведет в кипрском клубе не только сезон-2024/25, но и сезон-2025/26. При этом официально сообщалось, что соглашение форварда рассчитано до 31 мая 2025 года.
всё верно. Капнул , исполнительный директор ресторанного бизнеса.
Коко шашлык обажает,грузино -кипрский!
всё верно. Капнул , исполнительный директор ресторанного бизнеса.
Коко шашлык обажает,грузино -кипрский!