В кипрском «Арисе» заявили о желании продлить контракт с Кокориным

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вчера, 20:24

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе заявил, что клуб хотел бы продолжить сотрудничество с российским нападающим .

Сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придет время. Он выступает замечательно. Было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.