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ГлавнаяНовостиКонтрактыКипр. Первый дивизион 2024/2025

В кипрском «Арисе» заявили о желании продлить контракт с Кокориным

вчера, 20:24

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе заявил, что клуб хотел бы продолжить сотрудничество с российским нападающим Александром Кокориным.

Сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придет время. Он выступает замечательно. Было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.

Ранее СМИ сообщали, что контракт 33-летнего футболиста с «Арисом» предусматривает, что он проведет в кипрском клубе не только сезон-2024/25, но и сезон-2025/26. При этом официально сообщалось, что соглашение форварда рассчитано до 31 мая 2025 года.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:12
Кокорин результативно играет,поэтому и продлевают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:12
Нашел себя Коко в зрелом возрасте, практически в суперклубе. Что еще надо, чтобы спокойно встретить старость?
ABir
ABir
вчера в 21:07
Александру тоже очень нравится жить и играть на Кипре.
shur
shur
вчера в 20:47
...подумал не опечатка ли Павел Гогнидзе,а не Павел Мамаев,нет
всё верно. Капнул , исполнительный директор ресторанного бизнеса.
Коко шашлык обажает,грузино -кипрский!
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:46
Кокорин - суперзвезда кипрского футбола и легенда "Ариса!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:37
Он спокоен))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:25
Сашок - не продешеви! )))
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