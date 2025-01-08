Глава ФНЛ о показе Первой лиги в Китае: «Пока цифры не очень большие»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал источнику о том, что трансляции матчей Первой лиги в Китае продолжаются.
Мы пробовали транслировать Первую лигу в Казахстане, но в итоге отказались от этого контракта по разным причинам. Но есть китайская платформа с более чем 1,3 млрд пользователей, которая транслирует матчи Первой лиги на Китай, работа в этом направлении продолжается. Пока цифры не очень большие, но нам это необходимо для развития лиги.
Чай-ка
Тю-мень
Че-рно-мо-рец
Чай-ка
Тю-мень
Че-рно-мо-рец
https://youtu.be/p-knSoIWI6o?si=ElRRBxmg3WZhJn2q