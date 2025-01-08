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Глава ФНЛ о показе Первой лиги в Китае: «Пока цифры не очень большие»

сегодня, 19:15

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал источнику о том, что трансляции матчей Первой лиги в Китае продолжаются.

Мы пробовали транслировать Первую лигу в Казахстане, но в итоге отказались от этого контракта по разным причинам. Но есть китайская платформа с более чем 1,3 млрд пользователей, которая транслирует матчи Первой лиги на Китай, работа в этом направлении продолжается. Пока цифры не очень большие, но нам это необходимо для развития лиги.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:22
Да пох сколько будут смотреть, нашему руководству лишь бы деньги 💰 каким нибудь образом отмывать.
AleS
AleS
сегодня в 20:35
Жить в Китае и смотреть матчи пердива. Это что-то за гранью добра и зла.
f2vtndytcwxe
f2vtndytcwxe
сегодня в 20:19
Неужели более интересного и качественного футбола там не смотрят
nraevcgf595w
nraevcgf595w
сегодня в 19:46
Любимые команды у китайцев:
Чай-ка
Тю-мень
Че-рно-мо-рец
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:37
...не с того начали, Витаса первым запускать надо,а потом уж ...!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:19
Китайцы не разбираются в футболе наверно. Лучшую лигу в Мире не понимают просто!))
Гость
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