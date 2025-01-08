Глава ФНЛ о показе Первой лиги в Китае: «Пока цифры не очень большие»

Президент Футбольной национальной лиги рассказал источнику о том, что трансляции матчей Первой лиги в Китае продолжаются.

Мы пробовали транслировать Первую лигу в Казахстане, но в итоге отказались от этого контракта по разным причинам. Но есть китайская платформа с более чем 1,3 млрд пользователей, которая транслирует матчи Первой лиги на Китай, работа в этом направлении продолжается. Пока цифры не очень большие, но нам это необходимо для развития лиги.