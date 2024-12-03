От Роналдиньо до Бэйла. Игроки, для которых футбол – это просто работа

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03 декабря 2024, 16:00

Они не собираются смотреть футбол по телевизору.

Многие фанаты футбола не могут даже представить, что некоторым известным игрокам не слишком нравится их работа. Но такие футболисты есть, и они встречаются даже чаще, чем можно было бы ожидать. Для данных спортсменов игра в футбол это просто работа, в свободное время они хотят думать и заниматься чем-то другим. Давайте вспомним игроков, которые заявили, что не собираются смотреть футбол после матчей или тренировок.

Бен Уайт

В интервью Sky Sports в прошлом году Уайт сказал:

Я смотрю на матчи своей команды, чтобы проследить за своей игрой и проанализировать её. Но я бы не стал просто сидеть и смотреть какую-то игру. Я никогда не смотрел футбол, когда был моложе. И сейчас не смотрю. Я любил эту игру, я всегда в неё играл, но никогда не смотрел.

Тем не менее это не помешало ему подняться на вершину и попасть в «Арсенал». Бен также заявил, что не знает, как играл Виейра, но болельщики его могут простить за это, ведь Уайт хотя бы ответил честно. Впрочем, тренер сборной Англии Стив Холланд явно был недоволен тем, что Бен не вникает в игру соперника – между ними якобы была ссора по этому поводу.

Гарет Бэйл

Бэйлу нравилось играть в футбол – или, по крайней мере, ему нравилось играть за Уэльс. Но, как известно, Гарет больше предпочитает игру в гольф. В 2018 году на ESPN он сказал:

Честно говоря, я не очень люблю смотреть футбол. Я бы лучше посмотрел гольф.

Карлос Тевес

Тевес любит «Бока Хуниорс», и это взаимно, но Карлос — фанат одной команды. Карлос также любит гольф.

Мне не нравится футбол. Если по ТВ идет матч «Барселона» — «Реал», а на другом канале в это время показывают турнир по гольфу, то я выберу гольф. Играть в футбол мне нравится, но не люблю смотреть его по телевизору.

Возможно, что теперь Тевес изменил своё мнение, ведь он стал тренером. Будем надеяться, что Карлос изучает хотя бы соперников, против которых придётся играть, но и это не факт.

Дэвид Бэтти

Бэтти был настолько равнодушен к футболу, что на него даже не повлиял нереализованный пенальти за сборную Англии на чемпионате мира 1998 года.

В 2015 году он рассказал The City Talking:

Я всегда был домоседом, поэтому я шёл играть, а потом мне просто нравилось возвращаться домой. Это никогда не менялось. На чемпионате мира-98, как только мы вошли в раздевалку после серии пенальти, я с нетерпением ждал возвращения домой и встречи с детьми, поэтому футбол для меня не имел значения.

В интервью Mirror в 2007 году он пошёл ещё дальше в своих рассуждениях:

Я не смотрел ни одного матча с тех пор, как закончил играть. Я никогда не пойму тех, кто платит за просмотр футбола, не говоря уже о том, чтобы ехать через весь мир, чтобы увидеть это на стадионе.

Марк-Андре тер Штеген

Немец считается одним из лучших вратарей в мире. Но даже он не беспокоится о том, чтобы смотреть по ТВ спорт, который приносит ему миллионы евро в год. Тер Штеген не может назвать имена игроков, с которыми ему предстоит играть.

Люди смеются, когда я говорю им, что я не разбираюсь в составах других клубов. Иногда меня спрашивают, как зовут игрока из команды противника, а я понятия не имею. В Ла Лиге, например, у меня такое часто случается. Я не знаю, как зовут этих ребят. Но визуально я их помню и если посмотрю видео, то пойму, о ком идёт речь.

Габриэль Батистута

Батистута был и остаётся легендой мирового футбола, однажды в интервью аргентинскому телевидению он сказал:

Я не люблю футбол, это просто моя профессия.

Что он делал в свободное время вместо этого? Играл в поло. Впрочем, у Батигола есть весомая причина не любить футбол.

Каждый раз, когда я приезжал в Аргентину на каникулы, друзья приглашали меня поиграть в поло. Мне было любопытно узнать, как я смогу себя проявить в этой игре. Я попробовал сыграть, и в итоге мне понравилось. Это хобби, но я всегда стараюсь повышать свой уровень, потому что чем лучше я играю, тем больше удовольствия получаю.

Бенуа Ассу-Экотто

В интервью Sky Sports во время своего пребывания в «Тоттенхэме» он сказал:

Я не смотрю футбол. Ну, я же достаточно в него играю, не так ли? Я также не говорю о футболе вне игры. Полагаю, это необычно. Мои интересы — это мои друзья и музыка, особенно хип-хоп. Мне нравятся Ice Cube и 50 Cent.

Карлос Вела

Мексиканец успел попутешествовать — в Англии играл за «Арсенал», в Испании за «Реал Сосьедад», потом уехал в МЛС . И, похоже, Лос-Анджелес — его город. На улице футболиста там могут не узнать, а это идеально для Велы. Однажды мексиканец сказал:

Между хорошим фильмом и хорошим футбольным матчем я предпочитаю фильм.

А в интервью Canal+ Вела заявил:

Я буду с вами честен. Правда заключается в том, что я никогда не был настолько увлечён футболом, чтобы назвать себя фанатом какой-то команды. Мне нравится играть в футбол, но как только матч заканчивается, вы можете говорить со мной о чём угодно, кроме футбола, потому что я просто не хочу тратить на это время.

Кристиан Вьери

Дело не в том, что Вьери не любил смотреть футбол, скорее, у него была другая, более жгучая страсть: крикет.

Этот выбор могут посчитать странным для игрока сборной Италии, но причина в том, что Кристиан вырос в Австралии, где он так сильно полюбил эту игру.

Я бы с удовольствием стал игроком в крикет. Я бы сейчас перестал играть в футбол, чтобы играть в крикет, если бы мог получить такой же выгодный контракт.

В интервью сайту ICC в феврале 2021 года он заявил:

В школе я, наверное, больше играл в крикет, чем в футбол. Знаете, что мы делали? Мы обматывали теннисный мяч, чтобы он летал быстрее. Думаю, я был бы лучшим бэтсменом (игрок, который отбивает мяч битой) в мире, если бы играл в крикет. Я был действительно хорош.

Бобби Замора

В 2012 году в интервью Daily Mail Замора сказал:

На самом деле меня нельзя назвать фанатом футбола. Я не смотрю игры по вечерам или что-то в этом роде. Если честно, таких людей в мире футбола не так мало, просто не все об этом говорят. Когда я закончу карьеру, то смотреть футбол по ТВ точно не буду.

После выхода на пенсию Замора сосредоточился на рыбалке.

Роналдиньо

В интервью испанскому блогеру Ибаю Льяносу в 2021 году бразилец сказал:

Я никогда не был любителем смотреть футбол. Мне нравится смотреть нарезки матчей, чтобы увидеть лучшие моменты и голы, но следить за игрой все 90 минут мне не нравится.

Вот такие откровения от известных футболистов. Впрочем, для них это просто работа, и мужчин можно понять.