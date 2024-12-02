В Англии спустя более чем 60 лет могут отменить необычное правило

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вчера, 22:30

По информации источника, в АПЛ и Английской футбольной лиге могут отменить блэкаут, который запрещает транслировать матчи по субботам в прямом эфире по телевидению в 15:00, за исключением особых обстоятельств.

Такое правило действует с 1960-х. Оно было введено для того, чтобы болельщики могли пойти на стадион для поддержания местных команд. Великобритания является последней страной в Европе, где существует такая политика.

Сообщается, что среди руководителей растёт мнение о том, что такая концепция уже устарела и должна быть изменена в течение пяти лет. Срок новых ТВ-контрактов истечёт после окончания сезона 2028/29, что даст возможность руководству серьёзно переосмыслить ситуацию.