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В Англии спустя более чем 60 лет могут отменить необычное правило

вчера, 22:30

По информации источника, в АПЛ и Английской футбольной лиге могут отменить блэкаут, который запрещает транслировать матчи по субботам в прямом эфире по телевидению в 15:00, за исключением особых обстоятельств.

Такое правило действует с 1960-х. Оно было введено для того, чтобы болельщики могли пойти на стадион для поддержания местных команд. Великобритания является последней страной в Европе, где существует такая политика.

Сообщается, что среди руководителей растёт мнение о том, что такая концепция уже устарела и должна быть изменена в течение пяти лет. Срок новых ТВ-контрактов истечёт после окончания сезона 2028/29, что даст возможность руководству серьёзно переосмыслить ситуацию.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:49, ред.
...вот бы у нас "Новогодние пьяные дни" отменили! Господа депутаты в
жарких странах на казённые деньги отдыхают! А простолюдим за их здоровье бухает больше недели!
Россия является последней страной в Европе, где существует такая политика.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:47
Хрен его знает, что будет ч/з 5 лет. Может быть, и АПЛ не будет в прямом эфире и не только в субботу.
Гость
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