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«Матч ТВ» покажет все поединки чемпионата мира-2026

вчера, 15:30

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал покажет все игры чемпионата мира-2026. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике c 11 июня по 19 июля 2026 года.

Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории — только для зрителей «Матч ТВ»! Впервые чемпионат мира пройдет в трёх странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных. Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей, и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах! Без лишней скромности, справиться с таким объемом футбольных матчей и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал.

Чемпионат мира по футболу — это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется. Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника. Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026 года: смотреть «Матч ТВ» и следить за ходом чемпионата мира по футболу-2026!

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Источник: matchtv.ru Фото: Сайт sbnation.com
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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 11:15
48 сборных, пожалуй, это уже перебор.
Самые интересные чемпионаты были, когда в финальной стадии были 16 команд.
Сидоров Ольг
Сидоров Ольг
сегодня в 10:15
Хохлов тоже показывать будут если пробьются
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:54
И без этого ТВ посмотрим.
ABir
ABir
сегодня в 01:57
Жаль, что там не будет России
allemz
allemz ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:20
Прошу прощения, но чем Вы меня могли обидеть? Мы пришли к согласию, я ценю Ваш спокойный и предметный подход к диалогу.
Спасибо за пожелания, Вам желаю того же самого
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:14
Извините, если чем - то обидел. Здоровья и благополучия !
allemz
allemz ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:12
Каждому своё, а Ваше мнение я услышал, спасибо и с наступающим Вас
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Спасибо, взаимно, всех благ вам и вашей семье. До встреч в Новом году с вашими оригинальными, добрыми комментариями. Главное - добрыми. Только итоговый результат того матча поправьте. В памяти, навечно - гол Валерия Харламова в той игре. Вечная ему память.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:06, ред.
Всех болельщиков поздравляю с наступающим новым годом. Здоровья всем, больше положительных эмоций ,удачи клубам за которые вы болеете и конечно мира . Всех благ всем вам...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:05
Отличный комментатор. На "Матч-ТВ" - лучший. Если не нравится, слушайте г-на Неценко.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:28
...70-тые годы игры с канадцами, в записи,так вот у
меня товарищ был (царство небесное) тёзка , звонит с утра
по телефону и в трубку :" 6:3 в пользу наших! "... и сброс! Всё
настроение ни к чёрту,день не задался!!!
Ну что товарищ Юрий Сенатов Номер Один поздравляю с Наступающим,спасибо за лайки,за коменты, за Ваше участие в
нашей футбольной семье! Да,да мы теже игроки,только на трибунах и не понятно у кого нервы крепче! Всех Благ!!!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:19
А Генич? Это пи***ц полный будет, там у них все поголовно такие
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:12
С наступающим новым годом друзья!
Пусть новым году каждого болельщика порадует его любимый клуб! Всем отличного настроения! Играйте в футбол и болейте за своих!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Я в этом сомневаюсь. Или трансляции "задвинут" на позднее время, когда пора слушать "Спокойной ночи, малыши ! ", или на утро - день следующего дня, когда многие на работе. Может, я и не прав, но ВСЕ матчи мы всё равно посмотреть не в состоянии по тем или иным причинам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:06
Разница во времени - 8 часов. И это плохо, так как многие матчи будут показывать в записи, когда результаты будут уже известны. Кто - то из вас скажет: не слушайте новости, и тогда не будете знать о результатах, но... лично для меня пропадает эффект реальности происходящего на стадионах. Ты знаешь, что матч состоялся вчера, и переживания при просмотре уже не те.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:29
Ну это хорошо, а то как-то не интересно на телефоне по одиночку смотреть. На телевизоре в кругу семьи интересней. Окко на телевизоре настраивать, регистрации всякие, вообще лень это делать. В России как всегда все пиратское)
shur
shur
вчера в 18:20
...а что скажет не дремлющее ОККО....???!!! Неужели спустит
на рукавах такой лакомный кусок!!!
lotsman
lotsman
вчера в 17:09
Не плохо было бы. Много интересных матчей будет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:31
Спасибо, Дружище, спасибо!!!
Я слов на ветер не бросаю, в случае победы Томаса- подарок за мной!!!
Хорошо бы еще дожить, до этого прекрасного события.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:18
Вить, спасибо за тёплые слова.
И тебя с Наступающим. Здоровья, новых футбольных эмоций, мирного неба, достатка, всех благ родным и близким...

P.S. И не забывай! В 2026-м англичане с ТТ возьмут Мундиаль в Штатах... и мы на это должны с тобой глядеть!! (
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
Неужели кроме сыра в мышеловке, ещё что то будет бесплатным?!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:01
Ох чердак наорется за это время)))
А так все же такие события должны показывать на общедоступных каналах!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:52
Макс, Дружище, вечный мой оппонент- в спорте и в футболе в частности.)))
Ты знаешь, с какой симпатией и теплотой я к тебе отношусь, поэтому, позволь поздравить тебя с наступающим НГ, и пожелать тебе- исполинского Здоровья, исполнения всех твоих желаний, мира и добра!!!!!!! Шоб ты мне был Здоров!!!!!!!! И помни, это- не просьба, это- приказ!!!!!!!

С наступающим!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:46, ред.
За бабки покажет. Не за налоги - то бишь бесплатно, а за платные подписки. Не дождётесь, упыри позорные! Благо есть Турция и разные арабские страны.
Гость
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