«Матч ТВ» покажет все поединки чемпионата мира-2026

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал покажет все игры чемпионата мира-2026. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике c 11 июня по 19 июля 2026 года.
Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории — только для зрителей «Матч ТВ»! Впервые чемпионат мира пройдет в трёх странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных. Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей, и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах! Без лишней скромности, справиться с таким объемом футбольных матчей и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал.
Чемпионат мира по футболу — это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется. Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника. Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026 года: смотреть «Матч ТВ» и следить за ходом чемпионата мира по футболу-2026!
Самые интересные чемпионаты были, когда в финальной стадии были 16 команд.
Самые интересные чемпионаты были, когда в финальной стадии были 16 команд.
Спасибо за пожелания, Вам желаю того же самого
Спасибо за пожелания, Вам желаю того же самого
меня товарищ был (царство небесное) тёзка , звонит с утра
по телефону и в трубку :" 6:3 в пользу наших! "... и сброс! Всё
настроение ни к чёрту,день не задался!!!
Ну что товарищ Юрий Сенатов Номер Один поздравляю с Наступающим,спасибо за лайки,за коменты, за Ваше участие в
нашей футбольной семье! Да,да мы теже игроки,только на трибунах и не понятно у кого нервы крепче! Всех Благ!!!
меня товарищ был (царство небесное) тёзка , звонит с утра
по телефону и в трубку :" 6:3 в пользу наших! "... и сброс! Всё
настроение ни к чёрту,день не задался!!!
Ну что товарищ Юрий Сенатов Номер Один поздравляю с Наступающим,спасибо за лайки,за коменты, за Ваше участие в
нашей футбольной семье! Да,да мы теже игроки,только на трибунах и не понятно у кого нервы крепче! Всех Благ!!!
Пусть новым году каждого болельщика порадует его любимый клуб! Всем отличного настроения! Играйте в футбол и болейте за своих!
Пусть новым году каждого болельщика порадует его любимый клуб! Всем отличного настроения! Играйте в футбол и болейте за своих!
на рукавах такой лакомный кусок!!!
на рукавах такой лакомный кусок!!!
Я слов на ветер не бросаю, в случае победы Томаса- подарок за мной!!!
Хорошо бы еще дожить, до этого прекрасного события.)))
Я слов на ветер не бросаю, в случае победы Томаса- подарок за мной!!!
Хорошо бы еще дожить, до этого прекрасного события.)))
И тебя с Наступающим. Здоровья, новых футбольных эмоций, мирного неба, достатка, всех благ родным и близким...
P.S. И не забывай! В 2026-м англичане с ТТ возьмут Мундиаль в Штатах... и мы на это должны с тобой глядеть!! (
И тебя с Наступающим. Здоровья, новых футбольных эмоций, мирного неба, достатка, всех благ родным и близким...
P.S. И не забывай! В 2026-м англичане с ТТ возьмут Мундиаль в Штатах... и мы на это должны с тобой глядеть!! (
А так все же такие события должны показывать на общедоступных каналах!!
А так все же такие события должны показывать на общедоступных каналах!!
Ты знаешь, с какой симпатией и теплотой я к тебе отношусь, поэтому, позволь поздравить тебя с наступающим НГ, и пожелать тебе- исполинского Здоровья, исполнения всех твоих желаний, мира и добра!!!!!!! Шоб ты мне был Здоров!!!!!!!! И помни, это- не просьба, это- приказ!!!!!!!
С наступающим!!!!!!!
Ты знаешь, с какой симпатией и теплотой я к тебе отношусь, поэтому, позволь поздравить тебя с наступающим НГ, и пожелать тебе- исполинского Здоровья, исполнения всех твоих желаний, мира и добра!!!!!!! Шоб ты мне был Здоров!!!!!!!! И помни, это- не просьба, это- приказ!!!!!!!
С наступающим!!!!!!!