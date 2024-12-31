«Матч ТВ» покажет все поединки чемпионата мира-2026

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал покажет все игры чемпионата мира-2026. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике c 11 июня по 19 июля 2026 года.

Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории — только для зрителей «Матч ТВ»! Впервые чемпионат мира пройдет в трёх странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных. Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей, и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах! Без лишней скромности, справиться с таким объемом футбольных матчей и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал.

Чемпионат мира по футболу — это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется. Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника. Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026 года: смотреть «Матч ТВ» и следить за ходом чемпионата мира по футболу-2026!