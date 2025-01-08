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«Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию Ольмо

сегодня, 10:14

«Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию испанских футболистов своей команды — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора — на вторую половину сезона-2024/2025.

По информации источника, Высший совет по спорту (CSD) намерен дать возможность каталонцам временно зарегистрировать футболистов, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Это связано с тем, что ходатайство «Барселоны» имеет юридическую основу и достаточное количество аргументов для изучения. У юридических служб Высшего совета есть срок до трёх месяцев для изучения дела и вынесения окончательного вердикта.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 13:06
Юридические основания есть, аргументов хватает, но всё равно нельзя зарегистрировать воспитанника. Жизнь!
Энди Болд
Энди Болд
сегодня в 11:58
Тщательно изучат и в мае дадут добро на регистрацию))))
Вещий
Вещий
сегодня в 11:36
Санта Барбара переехала в Каталонию....
cjkrhgd7zg4z
cjkrhgd7zg4z
сегодня в 11:05
В общем нашли обходные пути.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:33
Ни дня без новости про Ольмо))
drug01
drug01
сегодня в 10:22
Надеюсь документы будут изучены и все будет хорошо
Гость
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