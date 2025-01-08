«Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию Ольмо

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сегодня, 10:14

«Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию испанских футболистов своей команды — полузащитника и форварда — на вторую половину сезона-2024/2025.

По информации источника, Высший совет по спорту (CSD) намерен дать возможность каталонцам временно зарегистрировать футболистов, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Это связано с тем, что ходатайство «Барселоны» имеет юридическую основу и достаточное количество аргументов для изучения. У юридических служб Высшего совета есть срок до трёх месяцев для изучения дела и вынесения окончательного вердикта.