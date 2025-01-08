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В EFL отреагировали на слова Артеты о разных мячах в Кубке Лиги и АПЛ

вчера, 21:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Представитель Английской футбольной лиги (EFL) прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты о том, что мяч, которым играют в Кубке Английской Лиги, отличается от используемого в АПЛ.

Как и положено в профессиональной игре, мяч Puma, используемый в этом сезоне Кубка Лиги и в соревнованиях EFL с сезона 2021/22, протестирован в соответствии с программой качества футбольных мячей ФИФА и соответствует стандарту FIFA Quality Pro.

Помимо Кубка Лиги, этот же мяч успешно использовался в других ведущих европейских лигах, включая Серию А и Ла Лигу, а также в трёх дивизионах EFL.

Все клубы играют одним и тем же мячом, и мы не получали никаких других комментариев подобного рода после 88 матчей, проведённых в рамках Кубка Лиги в этом сезоне.

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Все комментарии
5779pmefad2f
5779pmefad2f
вчера в 23:01
Артета со своей отмазкой явно перестарался
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 22:22
плохому тренеру мячи мешают
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:00
Во избежание в дальнейшем разногласий и кривотолков - надо пройти с этим мячом , ещё один чувствительный "дедовский" тест и тогда всё встанет "на свои места" (как говорится... не обманешь) ))).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:37
Короче говоря, отмазка не сработала)
Гость
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