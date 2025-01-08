В EFL отреагировали на слова Артеты о разных мячах в Кубке Лиги и АПЛ

Представитель Английской футбольной лиги (EFL) прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» о том, что мяч, которым играют в Кубке Английской Лиги, отличается от используемого в АПЛ .

Как и положено в профессиональной игре, мяч Puma, используемый в этом сезоне Кубка Лиги и в соревнованиях EFL с сезона 2021/22, протестирован в соответствии с программой качества футбольных мячей ФИФА и соответствует стандарту FIFA Quality Pro.

Помимо Кубка Лиги, этот же мяч успешно использовался в других ведущих европейских лигах, включая Серию А и Ла Лигу, а также в трёх дивизионах EFL.

Все клубы играют одним и тем же мячом, и мы не получали никаких других комментариев подобного рода после 88 матчей, проведённых в рамках Кубка Лиги в этом сезоне.