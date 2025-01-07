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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Неймар: «Судя по тому, что я вижу, саудовская лига лучше, чем Лига 1»

вчера, 23:48

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал источнику слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1.

Сегодня я думаю, что так и есть. Уровень саудовской профессиональной лиги растёт, и, судя по тому, что я вижу, она лучше, чем Лига 1. У Лиги 1 есть свои плюсы, она очень сильна. Я играл в ней, так что я хорошо это знаю.

Сегодня (однако) игроки саудовской профессиональной лиги стали лучше. Саудовская Аравия удивила меня в позитивном смысле. Люди, страна, города, культура. Я думаю, что это страна, которая постоянно растёт. Она также примет чемпионат мира в 2034 году, что, я думаю, будет невероятным.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:04
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Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 01:04
Возможно, лазареты там комфортнее.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:20
Всяк кулик своё болото хвалит... Кроме того, я думаю, что похвалить Чемпионат Саудовской Аравии Неймара попросила местная Федерация Футбола. Скорее всего это провокация, которая призывает к практическому сравнению уровня футбола в двух странах. Рано или поздно Франция должна будет что-то ответить... Ждём...
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:18
После миллиардов вливаний она обязана быть одной из лучших лиг мира. Но, выхлоп пока не большой
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Ну а что он мог сказать? Он играет в СА
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
Посмотрел сегодняшний матч команды Неймара Жуниора. Матч в действительности был очень напряжённым, было очень много борьбы. У Аль-Хиляла больше возможностей, чем у остальных команд Саудовской Аравии. И насчёт судейства, такое ощущение, что судьи тащат эту команду. Где-то я слышал/читал, что это команда наследного принца Мохаммеда Бин Салмана. Аль-Иттихад порадовал своей победой. Спасибо Райковичу! А Неймар там вообще не нужный пассажир.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56
Сегодняшний матч очень напряжённый был
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