Неймар: «Судя по тому, что я вижу, саудовская лига лучше, чем Лига 1»

Нападающий «Аль-Хиляля» прокомментировал источнику слова форварда «Аль-Насра» о том, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1.

Сегодня я думаю, что так и есть. Уровень саудовской профессиональной лиги растёт, и, судя по тому, что я вижу, она лучше, чем Лига 1. У Лиги 1 есть свои плюсы, она очень сильна. Я играл в ней, так что я хорошо это знаю.

Сегодня (однако) игроки саудовской профессиональной лиги стали лучше. Саудовская Аравия удивила меня в позитивном смысле. Люди, страна, города, культура. Я думаю, что это страна, которая постоянно растёт. Она также примет чемпионат мира в 2034 году, что, я думаю, будет невероятным.