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«Спартак» может расторгнуть контракт с одним из своих вратарей

вчера, 14:09

«Спартак» может расторгнуть контракт с вратарём Александром Селиховым во время зимнего трансферного окна. На данный момент идёт обсуждение будущего футболиста. Селихов не доволен количеством игрового времени.

Напомним, 30-летний голкипер выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Селихов сыграл 8 матчей в Кубке России, в которых пропустил 7 мячей и 3 игры провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что клубы из чемпионата Мексики хотят приобрести нападающего «Спартака».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:13
Место в основе прочно захватил Максименко.
95y4whgr3paj
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вчера в 15:28
Самое яркое впечатление о Селихове в Спартаке это 7:0 в Ливерпуле.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:47
Саша казался очень перспективным и качественным приобретением когда перешёл в Спартак, к сожалению не оправдал возложенных на него надежд. В любом случае стремление играть больше похвально если оно искреннее, а не попытка набить себе цену или улучшить условия пребывания на лавке. Пожелаем удачи в клубе где он сможет занять место в основе.
True Story
True Story
вчера в 14:47
Загубил Сашка карьеру в Спартаке, остался известен как мячелов 7-0
y7d3jkuaf3uy
y7d3jkuaf3uy
вчера в 14:12
На его место надо молодого, перспективного, а основной есть Максименко
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:12, ред.
Давно уже пора с ним попрощаться, и взять молодого и перспективного кипера.
Гость
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