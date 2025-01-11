«Спартак» может расторгнуть контракт с одним из своих вратарей

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вчера, 14:09

«Спартак» может расторгнуть контракт с вратарём во время зимнего трансферного окна. На данный момент идёт обсуждение будущего футболиста. Селихов не доволен количеством игрового времени.

Напомним, 30-летний голкипер выступает за «Спартак» с января 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Селихов сыграл 8 матчей в Кубке России, в которых пропустил 7 мячей и 3 игры провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что клубы из чемпионата Мексики хотят приобрести нападающего «Спартака».