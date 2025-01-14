Дарвин Нуньес может перейти в «Аль-Наср»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, за ситуацией вокруг уругвайца следит «Аль-Наср». Однако саудовский клуб пока не делал официальных предложений по трансферу форварда.
Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, за ситуацией вокруг уругвайца следит «Аль-Наср». Однако саудовский клуб пока не делал официальных предложений по трансферу форварда.
Знаете друг что бы снять все вопросы почему нас с вами не организовать ту игру которая на места расставит два чемпионата? Команда Месси и КР лучших из СА и MLS и закрыть этот вопрос ммм?? Вы не подумайте что я пишу вот статью против Месси. Мне всегда нравилась игра аргентинца но больше привалирую к КР. Я думаю организовать игру СА и MLS это будет финансовый интерес и азарт и весь мир будет следить за этим противостоянием. А Вы представь рекламу КР и Месси , битва Титанов мм как Вам ?
Знаете друг что бы снять все вопросы почему нас с вами не организовать ту игру которая на места расставит два чемпионата? Команда Месси и КР лучших из СА и MLS и закрыть этот вопрос ммм?? Вы не подумайте что я пишу вот статью против Месси. Мне всегда нравилась игра аргентинца но больше привалирую к КР. Я думаю организовать игру СА и MLS это будет финансовый интерес и азарт и весь мир будет следить за этим противостоянием. А Вы представь рекламу КР и Месси , битва Титанов мм как Вам ?
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Не спорю, арабы от много чего отказались. Прежде что было.
На счёт травматолога из страны, где живут много карнавальных. он бы хоть говорил. Он как засланный казачек, не рыба не мясо. А мыльный пузырь СА выстрелит и до 34 года . Пока есть нефть диктует тот кто при деньгах
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Не спорю, арабы от много чего отказались. Прежде что было.
На счёт травматолога из страны, где живут много карнавальных. он бы хоть говорил. Он как засланный казачек, не рыба не мясо. А мыльный пузырь СА выстрелит и до 34 года . Пока есть нефть диктует тот кто при деньгах