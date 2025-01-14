Дарвин Нуньес может перейти в «Аль-Наср»

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14 января 2025, 12:45

Нападающий «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, за ситуацией вокруг уругвайца следит «Аль-Наср». Однако саудовский клуб пока не делал официальных предложений по трансферу форварда.