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Дарвин Нуньес может перейти в «Аль-Наср»

14 января 2025, 12:45

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, за ситуацией вокруг уругвайца следит «Аль-Наср». Однако саудовский клуб пока не делал официальных предложений по трансферу форварда.

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Все комментарии
протон
протон ответ Agamaga_05 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 02:59, ред.
не существует точного ответа на вопрос, какая лига сильнее. Оценки Transfermarkt имеют погрешности, но на них часто ориентируются. Стоимость всех футболистов в саудовской лиге – € 558,65 млн, а в МЛС – € 1,23 млрд. Отрыв американцев огромный (более чем в два раза), но есть важный нюанс. У них в чемпионате играет не 16, а 29 клубов . П о рейтингу дружище Саудовская Аравия находится на 40-м месте, а США — на 43-м. МЛС это окупаемый бизнес который работает.
Знаете друг что бы снять все вопросы почему нас с вами не организовать ту игру которая на места расставит два чемпионата? Команда Месси и КР лучших из СА и MLS и закрыть этот вопрос ммм?? Вы не подумайте что я пишу вот статью против Месси. Мне всегда нравилась игра аргентинца но больше привалирую к КР. Я думаю организовать игру СА и MLS это будет финансовый интерес и азарт и весь мир будет следить за этим противостоянием. А Вы представь рекламу КР и Месси , битва Титанов мм как Вам ?
протон
протон ответ Agamaga_05 (комментарий удален) (раскрыть)
15 января в 01:26
У меня такой вопрос: если бы Месси перешел в СА, какую бы Вы позицию взяли по отношению к игроку и к СА? Допустим, все так сложилось гипотеза
протон
протон ответ Agamaga_05 (комментарий удален) (раскрыть)
15 января в 01:24
Никто из них религию не соблюдает, так поверхностно берут то, что им удобно.
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Не спорю, арабы от много чего отказались. Прежде что было.
На счёт травматолога из страны, где живут много карнавальных. он бы хоть говорил. Он как засланный казачек, не рыба не мясо. А мыльный пузырь СА выстрелит и до 34 года . Пока есть нефть диктует тот кто при деньгах
протон
протон ответ Agamaga_05 (комментарий удален) (раскрыть)
15 января в 00:45
Я Вам сделаю прайс игроков. Не спешите. На счет пузыря, который вздулся и лопнул зря. Вы в прошлом году, толи два года назад заявляли такое, но итог? Итог, что мыльный пузырь расширяется, а те игроки, которые терпилы и терпят, это не добросовестные люди, которым доверили играть. А почему Карим вкалывает, Потому что он мусульманин? Но ведь КР не является приверженцем ислама. Такое чувство что арабы сказали при подписании "Вот вы денежные приехали ваше имя , ваш пиар это возвеличивание нашего спорта"
протон
протон ответ Agamaga_05 (комментарий удален) (раскрыть)
14 января в 20:36, ред.
Есть игроки которые из СА перешли в сильный чемпионат и довольно-таки топовый клуб. Точно не могу вспомнить игроков. Насчет китайской лиги имел виду как она быстро лопнула когда переходили такие, как Халк и другие. Статистика прошлого года и в основном арабская лиг. А те кто хотел уехать в основном которые не адаптировались к климату и прочим потрясениям чемпионата. К примеру Хендерсон.  Х-а-а слухи пошли что Карим покинет, но удачно выступает.
протон
протон ответ Agamaga_05 (комментарий удален) (раскрыть)
14 января в 19:39
А бесплатно кто играет из великих футболистов? Разве что в СССР и то. Я согласен, кто за деньги, кто по другим причинам. Но возраст игроков вас не впечатляет которые уезжают в СА? Вроде вот смотрю Нуньес 25 лет, трансфер 65 млн. клуб Ливерпуль, доигрывает? Кстати, 2035 чемпионат мира где проведут, как Вы думаете? И для чего арабы вкладывают столько средств просто показать, что они богатые и всё в пустую? Говорили многие, что Китайская лига и СА. Отмечу те игроки которые покидают СА то переходят в хорошие а то вовсе в топовые клубы, но это ведь явно не деградация игрока верно?
протон
протон
14 января в 15:41
Арабская Лига становится всё сильней , а говорили что игроки едут доигрывать ради денег
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 января в 15:33
Ну это совсем загиб ниже плинтуса, если такое случится, не удивлюсь, что Дарвину окончательно сорвёт кукуху и он станет Джокером
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 12:47
Насру нужен заливной нападающий, который бегать ещё может, а не только стоять в штрафной и голосовать всю игру))
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