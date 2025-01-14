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Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Зинченко

вчера, 13:21

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко.

«Шмели» хотят арендовать футболиста, «канониры» хотели бы его продать или отдать в аренду с обязательством выкупа за € 20 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Зинченко заинтересованы миланский «Интер» и «Фенербахче».

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Все комментарии
Vea
Vea
вчера в 17:49, ред.
Фенер его уровень.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:57, ред.
Интер заберет Зинченко.
в летом для Интера произойдет революция:
Корреа и Арнаутович уже с собранными чемоданами.
Фраттези тоже уйдет, учитывая головную боль от его игрового времени.
возможно, и Асллани, он не оправдал ожиданий. хотя ему всего 22 лет, может еще один шанс?
Ачерби в силу возраста пора.
Мхитаряну найти заранее замену, в этом году армянину уже 36 лет.
и ради прикола. забрать Доннаруммы из ПСЖ.
а Боруссии нужен только новый тренер!!!
Гость
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