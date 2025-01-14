Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Зинченко

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вчера, 13:21

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к украинскому защитнику «Арсенала» .

«Шмели» хотят арендовать футболиста, «канониры» хотели бы его продать или отдать в аренду с обязательством выкупа за € 20 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Зинченко заинтересованы миланский «Интер» и «Фенербахче».