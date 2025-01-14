Виллиан может вернуться в АПЛ

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14 января 2025, 12:20

Бывший полузащитник «Олимпиакоса» может вернуться в чемпионат Англии.

По данным источника, бразилец ведёт переговоры с двумя клубами из АПЛ , названия которых не раскрываются.

В Англии Виллиан уже выступал за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм».