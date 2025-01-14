Виллиан может вернуться в АПЛ

Бывший полузащитник «Олимпиакоса» Виллиан может вернуться в чемпионат Англии.
По данным источника, бразилец ведёт переговоры с двумя клубами из АПЛ, названия которых не раскрываются.
В Англии Виллиан уже выступал за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм».
Бывший полузащитник «Олимпиакоса» Виллиан может вернуться в чемпионат Англии.
По данным источника, бразилец ведёт переговоры с двумя клубами из АПЛ, названия которых не раскрываются.
В Англии Виллиан уже выступал за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм».
Может быть, а если...
Может быть, а если...