«Спартак» досрочно вернул игрока из аренды в «Торпедо»

Защитник московского «Спартака» Юрий Коледин досрочно вернулся из аренды в «Торпедо». Он отправится на зимние сборы с «красно-белыми».
Игрок выступал за «автозаводцев» с сентября 2024 года. В составе команды он провёл 9 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
На 6 написано "московское Торпедо досрочно расторгло арендное соглашение", т. е. в самом смысле предложения имеется негатив к качеству игрока.
А здесь - "досрочно вернулся из аренды в Торпедо. Он отправится на зимние сборы с «красно-белыми»".
Вот и думай-гадай теперь, что не так с игроком, а, может, наоборот, ЦЕННЕЙШИЙ КАДР. )))
На 6 написано "московское Торпедо досрочно расторгло арендное соглашение", т. е. в самом смысле предложения имеется негатив к качеству игрока.
А здесь - "досрочно вернулся из аренды в Торпедо. Он отправится на зимние сборы с «красно-белыми»".
Вот и думай-гадай теперь, что не так с игроком, а, может, наоборот, ЦЕННЕЙШИЙ КАДР. )))