«Спартак» досрочно вернул игрока из аренды в «Торпедо»

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вчера, 18:06

Защитник московского «Спартака» досрочно вернулся из аренды в «Торпедо». Он отправится на зимние сборы с «красно-белыми».

Игрок выступал за «автозаводцев» с сентября 2024 года. В составе команды он провёл 9 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.