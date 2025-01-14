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«Спартак» досрочно вернул игрока из аренды в «Торпедо»

вчера, 18:06

Защитник московского «Спартака» Юрий Коледин досрочно вернулся из аренды в «Торпедо». Он отправится на зимние сборы с «красно-белыми».

Игрок выступал за «автозаводцев» с сентября 2024 года. В составе команды он провёл 9 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
7rtu6dq57hhn
7rtu6dq57hhn
вчера в 19:59
Проверят его форму, а там решат куда ему плыть
lotsman
lotsman
вчера в 19:26
На сборах на него посмотрят и отправят опять в аренду.)
shlomo
shlomo
вчера в 19:07
Посмотрим на него уже в официальных играх... если конечно будет попадать в основу Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:55
А зачем....???
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:29
Вот, ведь, СИЛА РУССКОГО СЛОВА!!!
На 6 написано "московское Торпедо досрочно расторгло арендное соглашение", т. е. в самом смысле предложения имеется негатив к качеству игрока.
А здесь - "досрочно вернулся из аренды в Торпедо. Он отправится на зимние сборы с «красно-белыми»".
Вот и думай-гадай теперь, что не так с игроком, а, может, наоборот, ЦЕННЕЙШИЙ КАДР. )))
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