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Стала известна команда года в EA Sports FC 25

вчера, 15:26

Объявлена символическая сборная 2024 года в компьютерной игре EA Sports FC 25.

11 лучших футболистов определили болельщики со всего мира:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»)

Защитники: Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал» Мадрид), Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер 04» Леверкузен)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал» Мадрид), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Коул Палмер (Англия, «Челси»)

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал» Мадрид).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
Не ну если так по именам , то фамилии вроде все знакомые...)
allemz
allemz
вчера в 15:38, ред.
Мбаппе в этой части какой-то жирный стал, не двигается вообще. У меня в UT в любой части уже много лет в полузащите только игроки Сити, ну по-другому не получается, глаз привыкает к ним во время просмотра матчей и в игре проще с ними играть, по стилю подходят, а с другими игроками, даже если у них рейтинг в разы выше, парадоксально трудно играть. В защиту игроков Сити не ставить, канониры выручают. А в атаке у меня сороки))) зачем попсовые Мбаппе или Винисиус, когда есть грозный и могучий Гордон)))
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