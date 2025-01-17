Стала известна команда года в EA Sports FC 25

Объявлена символическая сборная 2024 года в компьютерной игре EA Sports FC 25.
11 лучших футболистов определили болельщики со всего мира:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»)
Защитники: Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал» Мадрид), Алехандро Гримальдо (Испания, «Байер 04» Леверкузен)
Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал» Мадрид), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Коул Палмер (Англия, «Челси»)
Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал» Мадрид).