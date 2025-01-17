Бразильский «Фламенго» отклонил первое предложение московского ЦСКА о трансфере атакующего полузащитника Лоррана.
По информации журналиста Вене Касагранде, «Фламенго» запросил € 9,6 млн за 18-летнего хавбека. Ранее армейцы предлагали € 5 млн.
В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
А местные, некоторые, хотят убедить достопочтенную публику, что наследники ОЛЛС бедны как церковная мышь....
А местные, некоторые, хотят убедить достопочтенную публику, что наследники ОЛЛС бедны как церковная мышь....