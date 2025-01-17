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«Фламенго» запросил € 9,6 млн у ЦСКА за 18-летнего полузащитника

вчера, 23:25

Бразильский «Фламенго» отклонил первое предложение московского ЦСКА о трансфере атакующего полузащитника Лоррана.

По информации журналиста Вене Касагранде, «Фламенго» запросил € 9,6 млн за 18-летнего хавбека. Ранее армейцы предлагали € 5 млн.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:23
Только и слышно, что ЦСКА предлагает...
А местные, некоторые, хотят убедить достопочтенную публику, что наследники ОЛЛС бедны как церковная мышь....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:44
ЦСКА будет думать,брать или не брать.
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