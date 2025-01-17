«Фламенго» запросил € 9,6 млн у ЦСКА за 18-летнего полузащитника

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вчера, 23:25

Бразильский «Фламенго» отклонил первое предложение московского ЦСКА о трансфере атакующего полузащитника .

По информации журналиста Вене Касагранде, «Фламенго» запросил € 9,6 млн за 18-летнего хавбека. Ранее армейцы предлагали € 5 млн.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.