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Сын Янга не сыграл против отца в матче Кубка Англии по решению тренера

вчера, 10:32
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Петерборо ЮнайтедПетерборо ЮнайтедМатч завершен

В матче Кубка Англии между «Эвертоном» и «Петерборо Юнайтед» могло произойти уникальное за 154-летнюю историю турнира событие.

Друг против друга могли сыграть защитник «ирисок» Эшли Янг и его сын — полузащитник Тайлер Янг, выступающий за команду Лиги Один. Янг-старший вышел на замену на 73-й минуте при счёте 1:0 в пользу ливерпульцев, однако его сын провёл всю встречу на скамейке запасных. Главный тренер гостей Даррен Фергюсон прокомментировал решение не выпускать молодого футболиста:

Последняя замена была трудной, потому что я хотел выпустить Тайлера. Как бы я ни хотел, чтобы он сыграл с отцом, я должен был сделать то, что правильно для моей команды.

Это было очень трудно, но я должен сделать то, что лучше для команды. Если бы счёт был 2-0, я бы выпустил его, но при счёте 1-0 я не мог. Если бы я выпустил центрального полузащитника при счёте 1-0, у меня было бы три нападающих, сидящих на скамейке запасных и недоумевающих, что происходит.

В пятницу футболист «Эвертона» написал в социальных сетях, что он «опустошён», а решение Фергюсона вызвало недовольство фанатов, некоторые из которых потребовали увольнения менеджера. Однако председатель «Петерборо» Дарраг Макантони на своей странице в Сети «X» опубликовал пост в защиту тренера:

Эта ерунда должна прекратиться. Мой менеджер был на 100% прав в своих действиях. Это не было каким-то товарищеским или выставочным матчем. Тайлер отлично справляется с игрой за команду U-21 и прогрессирует, у него большое будущее, но выводить его на поле в тот момент, учитывая обстоятельства игры, когда мы уступали в счёте за несколько минут до конца, было неправильно для команды. Размещать глупые твиты с просьбой уволить его — неразумно и, откровенно говоря, по-идиотски. Со временем даже Эшли оценит это, в отличие от его нынешнего отношения к этому.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:55
Довольно странное решение тренера... Что бы случилось, если бы он сыграл? Могла произойти история.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:34
Тренер думает о команде, а не о личных хотелках каких-то игроков. Поддерживаю!))
Пусть во дворе сыграют друг с другом))
Гость
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