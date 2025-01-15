Головин поделился впечатлениями от работы под руководством Карпина

Полузащитник «Монако» рассказал о впечатлениях от работы под руководством главного тренера сборной России .

Многие говорят об особом вайбе в команде Валерия Карпина, в чем он заключается? Просто отношение игроков с ним такое, что как будто ты там не как в школе с учителем, которого все боятся и боятся что-то спросить. Наверное, он более открытый. Он больше общается, больше на контакте. Наверное, поэтому. Хотя сейчас уже в принципе тренеры стали более открытыми. По любому вопросу, какой бы ты ни захотел задать.

Могу ли сравнить Карпина и Хюттера [рулевой «Монако» — прим. ред.]? Вот как раз всё, что я сказал, подходит к обоим. Что у Хюттера так, что у Карпина.