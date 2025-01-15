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Головин поделился впечатлениями от работы под руководством Карпина

вчера, 21:47

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о впечатлениях от работы под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Многие говорят об особом вайбе в команде Валерия Карпина, в чем он заключается? Просто отношение игроков с ним такое, что как будто ты там не как в школе с учителем, которого все боятся и боятся что-то спросить. Наверное, он более открытый. Он больше общается, больше на контакте. Наверное, поэтому. Хотя сейчас уже в принципе тренеры стали более открытыми. По любому вопросу, какой бы ты ни захотел задать.

Могу ли сравнить Карпина и Хюттера [рулевой «Монако» — прим. ред.]? Вот как раз всё, что я сказал, подходит к обоим. Что у Хюттера так, что у Карпина.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:15
конечно вайб, приехать пару раз в год в сборную, сгонять товарняк с Зимбабве или Брунеем, хорошенько бухнуть после матча, получить в кассе денег и разъехаться ) и учителю нет необходимости спрашивать с учеников за проигрыш в официальном матче какой-нибудь Сербии 0-5 )
112910415
112910415
сегодня в 06:16
простой, милый, народный )
drug01
drug01
вчера в 22:34
Значит ему очень повезло!!
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