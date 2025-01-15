Лунёв: «Российским футболистам нужно ехать в Европу, чтобы развиваться»

Вратарь «Динамо» поделился мнением о том, нужно ли российским футболистам переходить в Европу.

Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться. Там конкурентная среда, которая помогает становиться все выше и выше и достигать наибольшего. У нас тоже конкурентная среда, но, наверное, там она выше, потому что команды и игроки немного другого уровня.

Нужно трезво оценивать свои силы и дальнейшие перспективы. Нужно еще понимать свое нынешнее положение, а потом делать выводы и принимать правильное решение.