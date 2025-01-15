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Лунёв: «Российским футболистам нужно ехать в Европу, чтобы развиваться»

вчера, 16:09

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о том, нужно ли российским футболистам переходить в Европу.

Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться. Там конкурентная среда, которая помогает становиться все выше и выше и достигать наибольшего. У нас тоже конкурентная среда, но, наверное, там она выше, потому что команды и игроки немного другого уровня.

Нужно трезво оценивать свои силы и дальнейшие перспективы. Нужно еще понимать свое нынешнее положение, а потом делать выводы и принимать правильное решение.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:45
Виктор, здравствуй! Если бы не болела, то и не вспоминал бы.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:38
Привет, Володя!!!
Дружище, не тревожь больную тему, она еще болит...
cska1948
cska1948
вчера в 20:06
Раньше нам головы дурили, что легионеры нашему футболу нужны для повышения уровня игры наших футболистов. Теперь молодым футболистам дурят голову тем, что повышать свой футбольный уровень они могут ТОЛЬКО в Европе. Вопрос, почему в бытность СССР наши футболисты могли повышать свой уровень и мастерство, играя в своём чемпионате без легов и мечты играть в Европе, а сейчас не могут?
ky3mba3yzmb3
ky3mba3yzmb3
вчера в 17:29
Они может и хотели, но там их никто не ждёт
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:17
Раньше и без Европы развивались...
112910415
112910415
вчера в 17:11
верно сказал, мы же до конца читаем ?
" нужно трезво оценивать свои силы ".
Capral
Capral
вчера в 16:42
Один уже развивается...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:31
Развиваться, как сам Лунёв? Смешно.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:26
Чтож ты вернулся. Не выдержал конкуренции развился зато.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:23
А еще забыл сказать в каких лигах она сильнее и в какие Лиги наши могут попасть.
lotsman
lotsman
вчера в 16:20
Сейчас, только шнурки завяжут и отправятся. Все скопом, строем, под духовой оркестр. В Европе уже заждались.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:14
Европейский лавочник даёт советы.
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