Энрике объяснил, зачем отправил Сафонова разминаться в конце матча Кубка

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на пресс-конференции рассказал, почему за 10 минут до окончания выездного матча 1/16 финала Кубка Франции с «Еспали» (4:2) решил отправить разминаться вратаря Матвея Сафонова. Счёт на тот момент был 2:2.
Ворота парижан в прошедшей игре защищал Арнау Тенас.
Я выпустил Сафонова на разминку, чтобы сохранить возможность выбора. Я не был уверен, что сделал бы эту замену, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в этом. Но, повторюсь, я хотел оставить все возможности открытыми, и повезло, что дело не дошло до пенальти.
Какой пенальти?
Даже в Англии Команда Вышки обыграла пассажиров Пятого дивизиона, правда в дополнительное время....)
Какой пенальти?
Даже в Англии Команда Вышки обыграла пассажиров Пятого дивизиона, правда в дополнительное время....)