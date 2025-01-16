Энрике объяснил, зачем отправил Сафонова разминаться в конце матча Кубка

Главный тренер ПСЖ на пресс-конференции рассказал, почему за 10 минут до окончания выездного матча 1/16 финала Кубка Франции с «Еспали» (4:2) решил отправить разминаться вратаря . Счёт на тот момент был 2:2.

Ворота парижан в прошедшей игре защищал Арнау Тенас.

Я выпустил Сафонова на разминку, чтобы сохранить возможность выбора. Я не был уверен, что сделал бы эту замену, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в этом. Но, повторюсь, я хотел оставить все возможности открытыми, и повезло, что дело не дошло до пенальти.