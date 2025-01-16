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Энрике объяснил, зачем отправил Сафонова разминаться в конце матча Кубка

вчера, 14:58
ЕспалиЛоготип футбольный клуб Еспали (Сент-Марсель)2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на пресс-конференции рассказал, почему за 10 минут до окончания выездного матча 1/16 финала Кубка Франции с «Еспали» (4:2) решил отправить разминаться вратаря Матвея Сафонова. Счёт на тот момент был 2:2.

Ворота парижан в прошедшей игре защищал Арнау Тенас.

Я выпустил Сафонова на разминку, чтобы сохранить возможность выбора. Я не был уверен, что сделал бы эту замену, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в этом. Но, повторюсь, я хотел оставить все возможности открытыми, и повезло, что дело не дошло до пенальти.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Agamaga_05 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:16
Это громко сказано!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:11
Почему выпустил Арнау ? Во-первых, третьему вратарю тоже нужна практика; во-вторых, - чтобы Матвей чувствовал за собой дыхание "преследователя" и не сбавлял к себе требовательность. Да ещё вдруг Доннарумма куда - нибудь "намылится", о чём идёт разговор в последнее время; - тем более третий вратарь должен находиться во всеоружии, т.е. в тонусе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:56
Матвейка уже третий
97xsqv8cdrxh
97xsqv8cdrxh
вчера в 17:48
Долларума может уйти. А Мотя хоть сидит, хоть стоит - мани капают!.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:32
Неубедительный ответ, очень...
Какой пенальти?
Даже в Англии Команда Вышки обыграла пассажиров Пятого дивизиона, правда в дополнительное время....)
112910415
112910415
вчера в 16:59
размяться - тоже неплохо
adekvat
adekvat
вчера в 16:55
Что за бред, какие пенальти?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:41
В принципе такое возможно, но очень часто вратарь за время пребывания в роли № 2, теряет свой уровень и не поднимается.. Таких случаев было много, есть они и в РПЛ
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:30
Вообще конечно три вратаря в расцвете сил это перебор, которым ещё и время надо давать. Я сразу сказал Доннарумму никто вторым вратарём не сделает ни при каких условиях. Не потому что он как-то супер хорош, а потому что имя и имидж есть, большая ЗП и правильный агент. Это ещё Энрике заигрывает с этой темой давать иногда всем вратарям поиграть, а если придёт новый тренер будут Сафонов с Тенасом на лавке в карты играть на постоянной основе. Но после ПСЖ даже второй вратарь думаю может перейти в хороший клуб , так что пускай Матвей пока привыкает, а там может и подфартит уйти первым номером куда-то ...
STVA 1
STVA 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:28, ред.
Путем не сложных математических вычеслений он пятый)))) 2+3=5))
vk8dnpfqv8k6
vk8dnpfqv8k6
вчера в 16:05
Держит Матвея в вечном тонусе
36k594ycf3he
36k594ycf3he
вчера в 16:05
Какая тонкая психологическая игра! Только благодаря ей великому Еспали не проеспали!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:33
конечно, все понимаю. но играть так с командой 5 дивизиона!
провальный матч псж.
а тенас вратарь уровня 5 лиги.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:17
Сафонов похорошел после похода в барбершоп))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:08
второй после третьего)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:02
Сафонов даже не второй...
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