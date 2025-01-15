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Черчесов о результатах сборной Казахстана: «Плохо, близко к безобразию»

вчера, 15:17

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил выступление Казахстана в Лиге наций.

Я много где поездил и знал, куда шел. Казахстан – это же не Мюнхен. Но я с удовольствием там работаю. Сам оцениваю свою работу, и если брать статистически – это плохо, близко к безобразию. Другое дело, какая работа прошла внутри команды с менталитетом игроков. Вы этого не видите. Дай бог, чтобы в отборочных играх это сработало. Статистика да, ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:16, ред.
"Казахстан – это же не Мюнхен." - Вот не пойму Черчесов действительно не понимает, что ему тут же может "прилететь" от какого ни будь казахстанского журналиста? Хотя о , чём это я , сам Стас в этом же заявлении поясняет - " Но я как был Черчесов, так и остался." )
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:53
Нарцисс в своем репертуаре
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:36
Усы в очередной раз обо76ся...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:28
Я много где поездил и знал, куда шел. Казахстан – это же не Мюнхен...
---------
За эти слова опять извиняться будет?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:25
Если в конце заменить слово "Черчесов" на слово "физрук", то, в принципе, всё сказано по делу. 😉
Гость
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